Jean Ferrari no entró en especulaciones y le contestó directamente a Renato Tapia por su crítica

La reciente designación de Manuel Barreto como técnico interino de la Selección Peruana ha desatado una ola de controversia y diversas reacciones en el ámbito futbolístico nacional. Entre ellas, destaca un tuit irónico de Renato Tapia, el experimentado mediocampista y uno de los referentes más importantes del equipo. Su mensaje, cargado de sarcasmo, fue interpretado de inmediato como una clara señal de descontento no solo con la decisión de nombrar a Barreto, sino también como una crítica velada hacia la nueva gestión técnica de la Federación Peruana de Fútbol. Y específicamente, hacia Jean Ferrari, el actual Director General de Fútbol de la institución.

Jean Ferrari contestó a los dichos de Renato Tapia

Esta situación ha puesto de manifiesto una creciente tensión y malestar en el entorno de la ‘bicolor’, evidenciando posibles divisiones internas en un momento crucial para el equipo nacional. Frente a la magnitud de la controversia generada por las declaraciones de Tapia, Jean Ferrari, el directivo de la FPF, ha optado por una postura que busca la conciliación y el apaciguamiento de los ánimos. En una entrevista concedida al programa deportivo Al Ángulo, Ferrari abordó el tema con una diplomacia calculada, afirmando: “Particularmente no entiendo el tuit de Renato Tapia, pero si tiene algún problema seguro se resolverá conversando”.

Con estas declaraciones, el Director General de Fútbol de la FPF reconoció públicamente la existencia de un malestar, pero de manera estratégica evitó caer en confrontaciones directas o especulaciones públicas sobre los posibles motivos que impulsaron a Tapia a expresar su descontento de esa forma. La estrategia de Ferrari es clara: su principal intención es trasladar la discusión de un foro público y mediático a un ámbito privado y profesional.

Renato Tapia no está convocado ahora por Peru. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

La próxima misión para Jean Ferrari

Al enfatizar que comprende “cómo piensan los futbolistas” y al expresar su esperanza de “llegar a un buen término”, el directivo subrayó la importancia de Renato Tapia como una figura clave y un referente dentro del plantel. Este enfoque no solo busca mitigar las tensiones y disipar cualquier indicio de fractura interna, sino que también prioriza la cohesión del equipo en un período de incertidumbre, mientras la FPF continúa en la búsqueda de un comando técnico definitivo que asuma las riendas de la Selección Peruana a largo plazo.

No obstante la apertura al diálogo manifestada por Jean Ferrari, la controversia persiste y ha cobrado una nueva dimensión tras la notoria ausencia de Renato Tapia en la primera convocatoria oficial de Manuel Barreto. Esta decisión fue justificada oficialmente por la FPF como parte de un proceso de “renovación” del plantel. Con este panorama, la responsabilidad de resolver las diferencias recae ahora en ambas partes: tanto en el mediocampista, quien deberá estar dispuesto a entablar una conversación constructiva, como en la FPF, que tendrá la tarea de concretar ese diálogo de manera efectiva.

