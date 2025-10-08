Es tendencia:
Habló el reemplazo de Renato Tapia para el Perú vs. Chile: “Estoy en el mejor momento de mi carrera”

Renato Tapia no fue convocado para el Perú vs. Chile, su reemplazo salió al frente y mandó una frase digna del aplauso.

Por Aldo Cadillo

Renato Tapia y la Selección Peruana.
© Producción Bolavip.Renato Tapia y la Selección Peruana.

Renato Tapia no fue convocado por Manuel Barreto a la Selección Peruana y muchos hinchas saludaron la decisión. Y es que cuando se habla de recambio generacional, el nombre del volante queda en el medio, pero no para el estratega nacional.

Borrándolo de la convocatoria de Perú vs. Chile, el técnico Manuel Barreto decidió no convocar a Renato Tapia y en su reemplazo llamó a varios volantes del medio local. En ese sentido, Jesús Castillo es el que más se parece y mandó una frase contundente.

Jesús Castillo habló sobre sus sensaciones en la nueva Selección Peruana previo a su partido ante Chile: “Cada día vengo aprendiendo, cada día voy mejorando más cosas y hoy me siento en el mejor momento de mi carrera”, precisó con decisión.

Siguiendo con su comentario, también apuntó a lo que buscará Perú ante Chile: “Sabemos que no es un partido oficial, pero es importante para nosotros, para mostrarnos, para hacer un gran partido y dejar bien al Perú”.

¿Por qué no fue convocado Renato Tapia para el Perú vs. Chile?

Renato Tapia no fue convocado para el Perú vs. Chile pues el técnico interino Manuel Barreto decidió llamar a jugadores nuevos y jóvenes. Esto llegó luego de un polémico comentario del volante.

Bajo esta situación, el entrenador interino Manuel Barreto descartó a Renato Tapia para el Perú vs. Chile. Pero, en una situación que nadie esperaba, el volante ya había expresado con ironía la designación del estratega.

Imagen
Renato Tapia opinando sobre la elección de Manuel Barreto a la Selección Peruana. (Foto: Producción Bolavip)

¿En qué canal juegan Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se podrá seguir gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú. También se podrá ver en vivo y en directo vía Movistar Deportes y online por la aplicación de Movistar Deportes desde celular o por internet.

¿Cuánto vale Jesús Castillo?

Jesús Castillo vale 700 mil euros, según información oficial de Transfermarkt. Con sus actuales 24 años, el volante alcanzó su costo más alto en el 2023 cuando valió 1 millón de euros.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
