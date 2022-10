Sacando doce puntos de quince posibles, Alianza Lima tomó un impulso al mando del técnico peruano Guillermo Salas. Logrando ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros, las unidades le sirvieron para recuperar terreno en el Torneo Clausura y ahora pelea por llegar a la cima de la Liga 1.

Estando dos puntos por debajo de Sporting Cristal, líder del Torneo Clausura, el cuadro de Alianza Lima espera una caida del puntero para que ellos puedan recuperar terreno y llegar a la cima, lo que forzaría una definición más extensa de la Liga 1.

En ese sentido, el técnico peruano Guillermo Salas habló con Radio Ovación. Explicando el momento del cuadro íntimo, el técnico conversó sobre lo importante que es cambiar la mentalidad del jugador pues el plantel de La Victoria no venía sumando puntos cuando lo recibió.

“Desde el primer día que asumí a los jugadores los sentí muy comprometidos con la institución, con lo que queda de torneo. El día a día con ellos es increíble. Están entrenando muy bien, están compitiendo internamente", reveló Guillermo Salas en Radio Ovación.

Continuando con su declaración, Guillermo Salas también habló sobre cómo tomó la responsabilidad de dirigir a Alianza Lima: “Desde el día que asumí, yo tenía en mente que iba a hacer un buen final de torneo. No me preocupaba el tema de ser interino o estar ya estable hasta fin de año. Nos dedicamos a tener un compromiso hasta que nos den la oportunidad. Gracias a Dios los resultados nos respaldaron, pero no cambió nada. Desde el primer día los jugadores sabían que iba a haber mucho trabajo", detalló 'Chicho' Salas.

Cerrando con el tema, también manifestó cómo cambió el chip del jugador de Alianza Lima: “Mucho trabajo, dedicación, unidad de grupo. Hay que gestionar muchas cosas en un equipo de fútbol. Mucho respeto, competencia interna. Nadie sabe hasta un día antes del partido quién va a jugar y eso hace que la competencia mejore”, cerró Guillermo Salas, entrenador íntimo.