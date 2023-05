Alianza Lima venció a Deportivo Municipal con su jerarquía, talento, y preponderancia comprobada dentro de la Liga 1. No quiere pensar en otra cosa, que celebrar con calma su liderato. Ahora mismo, le llevan 8 puntos a sus principales seguidores.

Pero los periodistas deportivos están viendo la opción de sacar un titular diferente. Por eso, la charla de hace un momento con Bryan Reyna, dejó un titular muy interesante. El extremo de Alianza Lima, respondió con su estilo clásico, sincero al ciento por ciento.

Al ex Academia Deportiva Cantolao, se le preguntó por el trabajo del juez principal y el asistente de línea. Lo que explicó el veloz extremo, va por este estilo: “No he visto el offside, no lo hemos hablado. Los árbitros se están confundiendo y es tema de ellos, nosotros solo nos dedicamos a jugar”.

Sobre el resultado final contra Deportivo Municipal, señaló: “La victoria vale mucho ante un rival complicado. El equipo jugó muy bien y estamos felices por haber remontado. No nos sentimos campeones del Torneo Apertura, nos estamos alejando de Universitario y eso nos favorece. Sirve mucho el triunfo ante un rival complicado y estamos felices porque logramos voltear el partido. El equipo de ellos jugó muy bien”.

Ahora, deben pensar en lo que será la siguiente fecha, cuando visiten la ciudad de Arequipa: “El partido contra Melgar va a ser complicado y no nos importa si jugamos antes o después [de la ‘U’]. Depende de nosotros, si ganamos todos los partidos vamos a salir campeones”.