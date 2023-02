Sporting Cristal está listo para empezar a competir en lo que será la nueva temporada del fútbol peruano. Lo importante será, por lejos, la progresión que tenga el nuevo proyecto deportivo, encabezado por Tiago Nunes. El entrenador brasileño llegó para dejar huella.

Esto lo explica muy bien el volante de marca, Jesús Castillo, quien habló en Movistar Deportes, sobre los requerimientos en su posición: "El técnico me pide a mí y a todos los compañeros (más intensidad) porque somos un equipo que va a ir con versatilidad y directo al arco a hacer goles, ya que así se ganan los partidos".

Mientras bromeaba un poco en Al Ángulo, también dio la clave que deberá cumplir para hacerse un nombre a nivel internacional: "En lo personal, me gusta llegar al área, generar ocasiones, hacer goles. Creo que a todo futbolista le gusta eso. Eso es lo que he venido sumando y yo también me he venido preparando, de poder llegar al área con el físico".

Además, hizo una autocrítica valiosa, la cual también se entiende como las peticiones recibidas desde el comando técnico: "La mayoría ha incidido en que tengo que ser más intenso, sobre todo un jugador del mediocampo tiene que tener más físico, recorrido e intensidad en la marca, que es lo que no tenía antes. He ido mejorando en eso y aprendiendo. Eso le estoy sumando más".

Finalmente, conocer su historia, y la de la institución donde está. Lo cual hace aún más valioso su análisis respectivo: "Sporting Cristal es un equipo al que siempre le ha gustado jugar bien. El futbolista debe tener técnica y físico porque es importante para el fútbol moderno. Además de que tenga visión de juego como lo tenía el viejo ‘Loba’ que por eso es que jugaba siempre".