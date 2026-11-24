Bodo Glimt y LASK se enfrentan este martes 24 de noviembre en el Aspmyra Stadion por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bodo Glimt recibe a LASK este martes 24 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion. Bodo Glimt viene de empatar 0-0 con Lille y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. LASK viene de ganarle 4-0 a Slovan Bratislava y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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