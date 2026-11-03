Dónde ver EN VIVO LASK vs. Slovan Bratislava por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

LASK recibe a Slovan Bratislava este martes 3 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Raiffeisen Arena. Los dos equipos llegan sin margen de error en la fase de liga y necesitan sumar de una vez para no quedar afuera de cualquier aspiración europea. LASK tiene algo que Slovan Bratislava todavía no consiguió en el torneo: una victoria.
Ninguno de los dos entró con fuerza a esta Champions League, pero el que gane esta noche le saca una diferencia importante al otro en la tabla general.
La actualidad de ambos equipos
El LASK llega golpeado en lo defensivo, aunque con una victoria reciente que le devuelve algo de confianza: superó 3-2 como visitante a Sporting después de haber sufrido una goleada en contra ante Liverpool. Está 23° con apenas 3 puntos en tres partidos, lejos de los puestos de clasificación pero con margen todavía si logra encadenar resultados.
Slovan Bratislava, en cambio, no pudo sumar ni un punto hasta ahora. Cayó 0-4 ante Roma, antes había perdido 0-3 de local frente a Stuttgart y arrancó el torneo con una derrota por 1-6 frente a PSG. Está último entre los 36 equipos de la fase de liga, una posición que lo obliga a reaccionar ya mismo si quiere mantener alguna chance de pelear por avanzar.
El historial entre LASK y Slovan Bratislava
El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en 2015, y ganó LASK por 2-1. No hay demasiada tradición para sacar conclusiones, pero el único antecedente directo le sonríe al equipo austríaco.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2015
|LASK vs. Slovan Bratislava
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN6
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN6
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN6
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN6, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- LASK y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN6.
- LASK suma 3 puntos en el torneo.
- Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.