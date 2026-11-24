Bodo Glimt recibe a LASK este martes 24 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion. Bodo Glimt necesita un triunfo para no quedar al margen de la pelea por meterse entre los puestos que dan el pase directo a octavos. El margen de error en esta Champions League es mínimo y el club noruego lo sabe.
Con apenas cuatro puntos en cuatro fechas, el local no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir soñando con la clasificación directa. Para LASK, en cambio, un buen resultado en Noruega lo metería de lleno en zona de playoff.
La actualidad de ambos equipos
El Bodo Glimt llega golpeado tras un empate sin goles ante Lille y una caída agónica por 4-3 frente al Napoli, resultados que lo dejaron 25° con apenas cuatro unidades. Antes de esa racha había dado el golpe venciendo 1-0 al Dortmund, lo que demuestra que el equipo tiene con qué complicar a cualquiera cuando está fino.
LASK atraviesa un buen momento: viene de golear 4-0 a Slovan Bratislava de local y antes había sorprendido con un triunfo 3-2 como visitante ante Sporting. La única mancha reciente fue la goleada que le metió Liverpool por 6-3, pero el equipo austríaco llega a Noruega con seis puntos y la confianza de haber sumado de visitante en una cancha complicada.
Horario del partido
- Perú: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Costa Rica: ESPN2, Disney+ Premium
- Guatemala: ESPN2, Disney+ Premium
- Panamá: ESPN2, Disney+ Premium, Rush Sports 2
- El Salvador: ESPN2, Disney+ Premium
- Honduras: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 12:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Bodo Glimt y LASK se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Bodo Glimt suma 4 puntos en el torneo.
- LASK suma 6 puntos en el torneo.