Dónde ver EN VIVO Bodo Glimt vs. Dortmund por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Bodo Glimt es local ante Dortmund este miércoles 14 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.
Dortmund llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Bodo Glimt tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
La actualidad de ambos equipos
Bodo Glimt viene de perder 0-5 como visitante ante Bayern. El equipo ocupa el puesto 36 con 0 puntos.
Dortmund ganó 3-2 como local ante Villarreal en la fecha anterior. Dortmund está 10° en la tabla con 3 puntos.
El historial entre Bodo Glimt y Dortmund
Bodo Glimt y Dortmund se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 empate.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/12/2025
|Dortmund vs. Bodo Glimt
|2-2
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5.
- Bodo Glimt suma 0 puntos en el torneo.
- Dortmund suma 3 puntos tras vencer a Villarreal.