Alineaciones de Galatasaray y Barcelona por la Champions League: formaciones probables

Se viene Galatasaray vs. Barcelona este martes 13 de octubre desde las 14:00 hora de Perú por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Galatasaray y Barcelona
Galatasaray viene de caer 1-3 ante Sporting.
Barcelona viene de ganarle 5-1 a Feyenoord.
Las alineaciones de Galatasaray y Barcelona
Galatasaray (4-2-3-1): Ugurcan Cakir, Ismail Jakobs, Eren Elmali, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Baris Alper Yilmaz, Rafael Leão, Victor Osimhen. DT: Okan Buruk.
Barcelona (4-3-3): Joan García, João Cancelo, Pau Cubarsí, Jules Kounde, Eric García, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.
Suplentes de Galatasaray: Leroy Sane, Aleksey Batrakov, El Chadaille Bitshiabu, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gul, Jankat Yilmaz, Abdulkerim Bardakci, Yusuf Kahraman, Cihan Akgun, Renato Nhaga, Mario Lemina.
Suplentes de Barcelona: Karim Adeyemi, Fermín López, Gerard Martín, Alejandro Balde, Brian Fariñas Pérez, Gavi, Xavi Espart Font, Wojciech Szczesny, Marc Bernal, Dominik Livaković, Jesse Bisiwi, Hamza Abdelkarim.
La previa de Galatasaray y Barcelona: todo lo que hay que saber
- Día: martes 13 de octubre
- Hora: 14:00 (hora de Perú)
- Historial: 10 cruces — Galatasaray ganó 1, Barcelona ganó 6 y empataron 3
- Último antecedente: 17/03/2022: Galatasaray 1-2 Barcelona
- Próximo partido de Galatasaray: vs. Lille, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Barcelona: vs. PSG, martes 20 de octubre