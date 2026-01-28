¿Cuándo es el sorteo del Playoff y los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26?

La fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 llegó a su final y ahora se viene la ronda de eliminación. De los 36 clasificados a esta edición del certamen más importante de clubes en Europa tan solo quedan 24 con vida. De los cuales, 8 están clasificados de forma directa a los octavos de final, mientras que los otros 16 tendrán que jugar un Playoff.

En este caso, el sorteo de la eliminación directa se dará el próximo viernes 30 de enero desde las 06:00 horas de Perú, en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Este sorteo será retransmitido por la misma UEFA en su página web UEFA.com.

Pelota Champions League (Foto: Getty).

¿Cómo funciona el nuevo formato de sorteo?

En este caso, se ha cambiado el formato al que se tenía acostumbrados, en el que cualquiera podría enfrentar a cualquiera. En este caso, ahora hay una serie de normas que se tiene que seguir, con la intensión de favorecer a los equipos que hicieron un mejor certamen en la fase de la liga.

Para comenzar, se premia mucho la posición en la tabla de liga. En este caso, por ejemplo el 1° y 2° no se pueden enfrentar, solo lo harían si ambos llegan hasta una eventual final.

Sorteo Champions League (Foto: Gemini).

En este caso, los equipos serán emparejados por posición, es decir que por ejemplo el 9 con el 10, el 15 con 16. No obstante, cada uno irá a un cuadro diferente para que no se enfrenten entre ellos. Por otro lado, los cabeza de serie del 9 al 16 se medirán ante los del 17 al 24 en los Playoff para poder sacar a los 8 que están en los octavos.

Un dato no menor en este tipo de sorteo es que si se podrán enfrentar equipos del mismo país. Incluso, se pueden llegar a emparejar encuentros de clubes que ya se enfrentaron en la fase de liga.

¿Cuándo se jugarán los Playoff y Octavos de final?

En este caso los partidos de los Playoff que se sortearán este viernes 30 de enero se disputarán en el mes de Febrero. Los choques de ida serán entre el 17 y 18 del mencionado mes, mientras que la vuelta una semana después el 24 y 25.

Por otro lado, conociéndose a los clasificados, el día viernes 27 de febrero se hará el respectivo sorteo para los octavos de final. En este caso, se jugarán los partidos en el mes de marzo, la ida el 10 y 11, mientras que la vuelta se jugará el 17 y 18.

