Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Real Madrid 0-0 Manchester City EN VIVO Y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Real Madrid y Manchester City se enfrentan el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Sigue el minuto a minuto del partido.

1' ¡Empezó el partido!

Real Madrid y Manchester City disputa la primera etapa del partido que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu.

Image
Publicidad

¡Los equipos salen al campo de juego!

Real Madrid y Manchester City dicen presente en el gramado de juego del Estadio Santiago Bernabéu a pocos instantes del inicio del encuentro.

¡Calentamiento de Real Madrid!

Los 'Merengues' terminan con las sesiones precompetitivos y en breves minutos saltarán al campo de juego para el inicio del partido ante Manchester City.

Image

¡Calentamiento de Manchester City!

Los dirigidos por Pep Guardiola van terminando con sus sesiones de trabajo de cara al duelo ante Real Madrid.

Image

¡Llegada de Real Madrid!

Los 'Merengues' están en su recinto deportivo y ahora se alistan para el inicio de los trabajos precompetitivos con miras al duelo ante Manchester City.

Image
Image
Image
Publicidad

¡Llegada de Manchester City!

Los 'Citizens' dicen presente en el Estadio Santiago Bernabéu y ahora ultiman detalles para el inicio del partido frente a Real Madrid.

Image
Image
Image

¡Vestuario listo de Real Madrid!

La indumentaria del equipo merengue está totalmente preparada para el duelo de esta noche frente a Manchester City.

Tweet placeholder

¡Alineación titular de Manchester City!

Pep Guardiola alistó el siguiente titular para visitar a Real Madrid.

Image

¡Alineación titular de Real Madrid!

Xabi Alonso preparó el siguiente equipo titular para recibir a Manchester City.

Image

¡Los convocados de Manchester City!

Pep Guardiola contará con la siguiente nómina para el partido de visita ante Real Madrid.

Image
Publicidad

¡Los convocados de Real Madrid!

Xabi Alonso contará con los siguientes jugadores para el partido de hoy ante Manchester City.

Image

¡El Santiago Bernabéu listo!

El recinto deportivo de Real Madrid luce espectacular a minutos de que empiece el duelo frente a Manchester City.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Real Madrid vs. Manchester City!

Real Madrid y Manchester City se enfrentan por la fecha 6 de la Fase Liga de la UEFA Champions League. A continuación, disfruta de todas las incidencias del duelo gracias a 'Bolavip Perú'.

Image

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League.
© 433.Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League.

Real Madrid y Manchester City miden fuerzas el día de hoy en el marco de la fecha 6 de la Fase Liga de la UEFA Champions League. El Estadio Santiago Bernabéu será testigo de uno de los partidos más esperados y por ende más emocionantes de la jornada europea, sobre todo cuando ambos equipos necesitan del triunfo para ir asegurando la clasificación a una siguiente ronda.

En cuanto a cómo llegan cada uno de los planteles, Real Madrid viene de vencer 4-3 a Olympiacos de visita, perder 1-0 ante Liverpool en Inglaterra y derrotar 1-0 a Juventus en condición de local. Por otro lado, Manchester City cayó 0-2 ante Bayern Leverkusen, derrotó 4-1 a Borussia Dortmund jugando en Alemania y venció 0-2 Villarreal en condición de visita.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League?

  • 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League?

  • Argentina | FOX Sports, Disney Plus Premium
  • Chile | ESPN Premium, Disney Plus Premium
  • Resto de Sudamérica | ESPN, Disney Plus Premium
  • México | FOX One
  • Centroamérica | ESPN, Disney Plus Premium
  • España | Movistar Liga de Campeones
  • Estados Unidos | VIX Premium, DAZN
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
¿Por qué Florentino Pérez quiere echar a Xabi Alonso del Real Madrid?
Fútbol europeo

¿Por qué Florentino Pérez quiere echar a Xabi Alonso del Real Madrid?

En su regreso al Bernabéu, Real Madrid sufrió una dura derrota ante Celta de Vigo por LaLiga
Fútbol europeo

En su regreso al Bernabéu, Real Madrid sufrió una dura derrota ante Celta de Vigo por LaLiga

Tras narrar Cristal vs. Alianza, Pol Deportes llega a la UEFA Champions League
Liga 1

Tras narrar Cristal vs. Alianza, Pol Deportes llega a la UEFA Champions League

Tras el 3-1 de Alianza Lima ante Zhetysu, así quedó la tabla de posiciones del grupo A
Voley

Tras el 3-1 de Alianza Lima ante Zhetysu, así quedó la tabla de posiciones del grupo A

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo