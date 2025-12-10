Real Madrid 0-0 Manchester City EN VIVO Y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Real Madrid y Manchester City miden fuerzas el día de hoy en el marco de la fecha 6 de la Fase Liga de la UEFA Champions League. El Estadio Santiago Bernabéu será testigo de uno de los partidos más esperados y por ende más emocionantes de la jornada europea, sobre todo cuando ambos equipos necesitan del triunfo para ir asegurando la clasificación a una siguiente ronda.
En cuanto a cómo llegan cada uno de los planteles, Real Madrid viene de vencer 4-3 a Olympiacos de visita, perder 1-0 ante Liverpool en Inglaterra y derrotar 1-0 a Juventus en condición de local. Por otro lado, Manchester City cayó 0-2 ante Bayern Leverkusen, derrotó 4-1 a Borussia Dortmund jugando en Alemania y venció 0-2 Villarreal en condición de visita.
¿A qué hora ver Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League?
- 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
- 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 21:00 | España
¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League?
- Argentina | FOX Sports, Disney Plus Premium
- Chile | ESPN Premium, Disney Plus Premium
- Resto de Sudamérica | ESPN, Disney Plus Premium
- México | FOX One
- Centroamérica | ESPN, Disney Plus Premium
- España | Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos | VIX Premium, DAZN