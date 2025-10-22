Es tendencia:
Real Madrid vs. Juventus EN VIVO y DIRECTO GRATIS por la Champions League: vía ESPN y Disney Plus

Real Madrid vs. Juventus es un partido de lujo, por UEFA Champions League. Acá tendrás el minuto a minuto, en vivo del enorme enfrentamiento.

¡PARECE QUE HABRÁ LLUVIA!

Esta tarde para el Perú, noche en Europa. Informan que el techo del Estadio estará cerrado porque podría haber clima de lluevia en el Real Madrid vs. Juventus.

¡JUGADORES EN AMBOS CLUBES!

Como siempre, hay futbolistas que vistieron ambas camisetas a lo largo de su historia deportiva.

¡MIRANDO UN POCO EL PASADO!

Así formaban Real Madrid y Juventus en la temporada 2014/15.

Imagen

¡DOS TURCOS CHOCAN HOY!

El Real Madrid y Juventus tienen jugadores de élite con esa nacionalidad: Arda Güler y Kenan Yildiz, 20 años cada uno.

Imagen

¿QUÉ PIENSAN LOS ITALIANOS?

De cara al partido entre Real Madrid y Juventus, los periodistas opinan sobre Kylian Mbappé.

¡CONFÍAN EN ESTA DUPLA!

Real Madrid tiene en Arda Güler y Kylian Mbappé, un par de jugadores determinantes. De cara al duelo contra Juventus.

¡PARTIDO CON HISTORIA!

Los Real Madrid vs. Juventus son de toda la vida, acá la fotografía de dos grandes futbolistas enfrentados.

Imagen

¡ANTESALA BIEN CALIENTE!

La historia reciente de Juventus ante Real Madrid, también tiene capítulos de goles italianos importantes en España.

¡LA VISITA CALIENTA TODO!

Juventus recuerda sus mejores momentos contra el Real Madrid.

¡DOS BRITÁNICOS LISTOS!

Los fichajes más importantes de ese país, están preparados para representar este día al Real Madrid.

¡ASÍ LLEGA EL MADRID!

El equipo de Xabi Alonso trabajó de esta forma su duelo ante Juventus.

¡BIENVENIDOS A ESTA TRANSMISIÓN!

Hoy tendremos un gran partido por UEFA Champions League: Real Madrid vs. Juventus en España.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Real Madrid vs. Juventus EN VIVO GRATIS por la Champions League.
Real Madrid vs. Juventus EN VIVO GRATIS por la Champions League.

El Santiago Bernabéu acogerá un emocionante enfrentamiento de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus, prometiendo ser un clásico europeo. El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, llega a esta tercera jornada en un excelente momento, con dos victorias en la competición. Kylian Mbappé ha sido fundamental, anotando de forma consistente. A pesar de importantes bajas defensivas, el equipo confía en su ofensiva y en la ventaja de jugar en casa para mantener su racha y asegurar el pase a la siguiente fase, todo esto antes del Clásico liguero del fin de semana.

En contraste, la Juventus atraviesa un periodo de irregularidad. El equipo italiano llega a Madrid con la necesidad de reaccionar, ya que en la Champions League suma dos empates. Además, en la Serie A viene de sufrir su primera derrota de la temporada, aumentando la presión sobre su entrenador, Igor Tudor. La “Vecchia Signora” buscará recuperar su característica solidez defensiva, probablemente adoptando un enfoque más conservador para intentar sorprender al contraataque y obtener un resultado favorable en un campo complicado.

Real Madrid y la Juventus se ven las caras por UEFA Champions League.

Este partido es crucial no solo por los puntos en juego, sino también como una prueba de carácter para ambos equipos. El Real Madrid intentará imponer su estilo basado en la calidad de su mediocampo y delantera. Por su parte, la Juventus buscará capitalizar su experiencia en grandes escenarios para revertir su mala racha. El duelo táctico en el centro del campo y la capacidad del ataque madridista para superar a la defensa italiana, que también cuenta con ausencias importantes, serán factores determinantes en uno de los encuentros más atractivos de esta jornada de la Champions League.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO el Real Madrid vs. Juventus?

El partido de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y la Juventus se transmitirá hoy, miércoles 22 de octubre. En Latinoamérica (incluyendo países como Perú, Colombia, Chile, etc.), el encuentro se podrá ver principalmente a través de ESPN 2 y por la plataforma de streaming Disney+. Otras opciones varían según el país: en México se transmite por FOX One o Sky Sports con streaming en Caliente TV o Amazon Prime Video, mientras que en España el canal de televisión es Movistar Liga de Campeones y la plataforma es Movistar+. Además, tendrás el minuto a minuto mediante Bolavip Perú.

¿En qué horario se jugará EN VIVO el Real Madrid vs. Juventus?

El encuentro de Champions League entre el Real Madrid y la Juventus se disputará hoy, miércoles 22 de octubre. Para la mayoría de Latinoamérica, el partido comenzará a las 14:00 horas (2:00 p.m.) en países como Perú, Colombia y Ecuador. En el Cono Sur, incluyendo Argentina, Chile y Uruguay, el inicio será a las 16:00 horas (4:00 p.m.), mientras que en Bolivia y Venezuela será a las 15:00 horas. En México, se jugará a las 13:00 horas (hora del centro). Finalmente, en España y gran parte de Europa Central, el pitido inicial será a las 21:00 horas (hora local de Madrid).

Real Madrid vs. Juventus: Las alineaciones por la UEFA Champions League 25/26

Real Madrid vs. Juventus: Las alineaciones por la UEFA Champions League 25/26

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Real Madrid vs. Juventus: Las alineaciones por la UEFA Champions League 25/26
Champions League

Real Madrid vs. Juventus: Las alineaciones por la UEFA Champions League 25/26

