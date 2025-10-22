Real Madrid vs. Juventus: Las alineaciones por la UEFA Champions League 25/26

La UEFA Champions League se pone cada vez más emocionante en su fase de liga y esta vez se enfrentan dos potencias. Por un lado está el Real Madrid, que busca ser candidato al título, mientras que por el otro está la Juventus que busca volver a reinar en toda Europa. Duelo no apto para cardiacos en el Estadio Santiago Bernabéu.

El cuadro de Xabi Alonso por el momento se encuentra invicto en la Liga de Campeones. Su primer encuentro fue ante el Olympique Marsella, cuadro que le complicó el juego, pero supieron imponerse de local (2-1) con 1 jugador menos. Luego, no tuvieron ningún problema para golear al Kairat de Kazajistán (5-0) en el Central Stadium.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Igor Tudor está en un momento complicado. No se le están dando los resultados y se puede ver en el empate (4-4) ante Borussia Dortmund de local. Mientras que a la hora de salir de casa no les fue nada bien en España, con un nuevo empate ante el Villarreal (2-2).

Las alineaciones del Real Madrid contra Juventus

En este caso, tanto el Real Madrid como la Juventus mandan a sus mejores hombres para este encuentro. Siendo Kylian Mbappé el jugador a seguir por los ‘blancos’, mientras Dusan Vlahovic se espera sea el más peligroso de la ‘vieja señora’.

Alineación del Real Madrid:

Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Fran García; Tchouameni, Camavinga; Güler, Belligham, Vinicius; Mbappé.

Once del Real Madrid (Foto: Getty).

Alineación de la Juventus:

Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Koopmeiners, Thuram; Kalulu, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic.

Once de la Juventus (Foto: Getty).

¿Cómo quedaron los anteriores Real Madrid contra Juventus?

En los últimos años no se han visto la cara tanto como podría esperarse, pero este año 2025 ya pudieron enfrentarse en el Mundial de Clubes 2025. En ese juego disputado en el Hard Rock Stadium se vivió un duelo disparejo, donde el cuadro de Madrid fue el gran dominador. El resultado final fue 1-0 para los ‘blancos’ con tanto de Gonzalo García a los 54 minutos.

Ahora si hablamos de un duelo de Champions League, entonces tenemos que remontarnos hasta el año 2018 en los cuartos de final. Ese duelo de vuelta tuvo a una Juve que logró empatar la serie 3-3 con tantos de Blaise Matuidi y doble de Mario Mandzukic. Pero no contaron con un penal en los minutos finales que Cristiano Ronaldo mandó a guardar para darle el pase a los ‘merengues’.