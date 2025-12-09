¿Por qué no juega Luis Díaz hoy en Bayern Múnich vs. Sporting CP por la UEFA Champions League 2025-26?

La ausencia de Luis Díaz en el partidazo entre Bayern Múnich y Sporting Lisboa por la Champions League generó sorpresa en miles de aficionados, pero la verdad detrás de su exclusión no deja espacio para interpretaciones: el colombiano no puede jugar porque arrastra una suspensión impuesta por la UEFA.

El castigo a Luis Díaz proviene de la tarjeta roja directa que vio en el Parque de los Príncipes, tras una durísima entrada contra Achraf Hakimi en el duelo frente al PSG, en partido válido por la fecha 4 de la Champions League.

Esta expulsión no solo encendió críticas en su momento, sino que ahora golpea con fuerza al Bayern Múnich, que pierde a una de sus principales figuras en un encuentro clave. El club alemán contaba con Luis Díaz como pieza fundamental para competir de igual a igual ante un Sporting Lisboa que llega con plantel completo y necesidad imperiosa de ganar.

La UEFA, firme en su postura disciplinaria, consideró que la acción sobre Hakimi fue “temeraria y de alto riesgo”, lo que derivó en una suspensión automática que afecta directamente este compromiso. En Alemania se habla incluso de “castigo costoso”, porque el Bayern Múnich pierde velocidad, desequilibrio y presencia en los metros finales.

La falta de Luis Díaz contra Achraf Hakimi en el Bayern vs. PSG. (Foto: Getty Images)

¿Por qué no juega Luis Díaz hoy por la Champions League?

El colombiano Luis Díaz cometió una dura falta contra Achraf Hakimi en el partido entre Bayern Múnich vs. PSG por la fecha 4 de la Champions League, vio la roja directa y fue suspendido por la UEFA con 2 fechas.

Hakimi quedó lesionado tras la falta de Díaz. (Foto: Getty Images)

¿En qué canal ver hoy Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa por Champions League?

El partido de hoy entre Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa se podrá ver en vivo y en directo vía ESPN y la plataforma Disney+. Además, también tendrás el minuto a minuto gratis por Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan hoy Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa por Champions League?

Bayern Múnich juega hoy ante Sporting Lisboa desde las 12:45 PM de este martes 9 de diciembre. El partido es válido por la fecha 6 de la Champions League y se jugará en el Allianz Arena.

Datos claves

Luis Díaz no juega contra Sporting Lisboa por suspensión UEFA tras tarjeta roja.

La sanción a Luis Díaz es por roja directa en Champions League contra PSG por falta a Achraf Hakimi.

UEFA sancionó a Luis Díaz con 2 fechas por falta temeraria contra Hakimi en la fecha 4.

