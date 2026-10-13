LASK vs. Liverpool: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 2 de la Champions League

LASK y Liverpool se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre, LASK se juega buena parte de sus chances en la fase de grupos de la Champions League ante un Liverpool que llegó con paso firme a esta segunda fecha.

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El partido reparte puntos clave en una zona donde el margen de error es mínimo, y para el equipo austríaco significa la oportunidad de reencauzar un arranque que no salió como esperaba.

Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

LASK debutó con una derrota ajustada, cayó 0-1 como visitante ante AEK Athens y todavía no sumó en el torneo. Ese traspié lo dejó en el puesto 28 de 36 equipos, una posición que obliga a reaccionar rápido si quiere meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

Liverpool, en cambio, arrancó con un triunfo de prestigio: 2-1 como local ante Atlético de Madrid, resultado que lo instaló en la zona media de la tabla con tres unidades. El equipo inglés llega como claro favorito y con la intención de mantener el paso perfecto lejos de Anfield.

El historial entre LASK y Liverpool

El historial entre ambos es corto pero sin matices: se enfrentaron dos veces y Liverpool ganó las dos, con una diferencia de gol abultada a su favor. El resultado más reciente fue un contundente 4-0, y antes de eso también se había impuesto 3-1. En total, LASK marcó apenas un gol frente a los siete que anotó el conjunto inglés.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/11/2023 Liverpool vs. LASK 4-0 UEFA Europa League 21/09/2023 LASK vs. Liverpool 1-3 UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 14:00 hs

RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 14:00 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis