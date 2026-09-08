Dónde ver EN VIVO Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026/27: hora, canales de TV y streaming online

Porto y Manchester City se enfrentan en el inicio de la Fase Liga de la Champions League. Conoce los detalles de este partido que se disputará en el Estadio do Dragão.

Empieza la Fase Liga de la Champions League 2026/27 y el Estadio do Dragão será testigo de uno de los mejores encuentros de la semana. Porto y Manchester City se verán las caras en el marco de la fecha 1 de la primera ronda, así que en la siguiente nota conoce todos los pormenores necesarios de los horarios programados y los canales oficiales de transmisión para seguir las incidencias.

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Respeto a cómo llegan los equipos al encuentro de hoy, tengamos en cuenta que Porto viene muy bien en la Liga de Portugal ya que hasta el momento han ganado todos sus partidos y suman 15 puntos en la tabla general. Vencieron 2-0 a FC Alverca, derrotaron 2-0 de visita a Rio Ave, ganaron 2-0 ante Arouca, derrotaron 3-0 a Académico de Viseu FC y se impusieron 2-1 contra Moreirense.

Por otro lado, Manchester City vive una situación muy similar ya que han conseguido solo victorias en el inicio de la Premier League. Derrotaron 2-1 a Bournemouth, luego 4-1 a Crystal Palace en condición de visita y el último fin de semana lograron vencer 1-0 Conventry City en el Etihad Stadium. Dicho todo esto, nos espera un verdadero partidazo en el Estadio do Dragão.

¿A qué hora juegan Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026/27?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

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¿Dónde ver Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026/27?

Sudamérica | ESPN 5 y Disney Plus

Argentina | Fox Sports y Disney Plus

Brasil | HBO Max

Centroamérica y México | Disney Plus y FOX One

Estados Unidos | TUDN y Unimás

España | Movistar+

Posibles alineaciones de Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026/27

Porto | Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior, Francisco Moura; Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva y William Gomes. DT: Francesco Farioli.

Manchester City | Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol; Enzo Fernández, Elliot Anderson, Phil Foden; Rayan Cherki, Antoine Semenyo y Erling Haaland. DT: Enzo Maresca.

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