Dónde ver EN VIVO Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026/27: hora, canales de TV y streaming online

Empieza la Fase Liga de la Champions League 2026/27 y el Estadio do Dragão será testigo de uno de los mejores encuentros de la semana. Porto y Manchester City se verán las caras en el marco de la fecha 1 de la primera ronda, así que en la siguiente nota conoce todos los pormenores necesarios de los horarios programados y los canales oficiales de transmisión para seguir las incidencias.
Respeto a cómo llegan los equipos al encuentro de hoy, tengamos en cuenta que Porto viene muy bien en la Liga de Portugal ya que hasta el momento han ganado todos sus partidos y suman 15 puntos en la tabla general. Vencieron 2-0 a FC Alverca, derrotaron 2-0 de visita a Rio Ave, ganaron 2-0 ante Arouca, derrotaron 3-0 a Académico de Viseu FC y se impusieron 2-1 contra Moreirense.
Por otro lado, Manchester City vive una situación muy similar ya que han conseguido solo victorias en el inicio de la Premier League. Derrotaron 2-1 a Bournemouth, luego 4-1 a Crystal Palace en condición de visita y el último fin de semana lograron vencer 1-0 Conventry City en el Etihad Stadium. Dicho todo esto, nos espera un verdadero partidazo en el Estadio do Dragão.
¿A qué hora juegan Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026/27?
- 12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026/27?
- Sudamérica | ESPN 5 y Disney Plus
- Argentina | Fox Sports y Disney Plus
- Brasil | HBO Max
- Centroamérica y México | Disney Plus y FOX One
- Estados Unidos | TUDN y Unimás
- España | Movistar+
Posibles alineaciones de Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026/27
Porto | Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior, Francisco Moura; Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, André Silva y William Gomes. DT: Francesco Farioli.
Manchester City | Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol; Enzo Fernández, Elliot Anderson, Phil Foden; Rayan Cherki, Antoine Semenyo y Erling Haaland. DT: Enzo Maresca.
DATOS CLAVES
- Porto y Manchester City jugarán la fecha 1 en el Estadio do Dragão.
- 14:00 horas de Perú es la hora programada para el inicio del partido.
- ESPN 5 y Disney Plus transmitirán este encuentro en vivo para toda Sudamérica.