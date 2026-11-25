Barcelona busca un triunfo para consolidarse en puestos de clasificación directa a octavos de final. Visita al Sabah de Azerbaiyán, equipo que juega su primera Champions. Mira los detalles del duelo.

FC Barcelona visita al Sabah FK este miércoles 25 de noviembre por la fecha 5 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, es el escenario para este duelo histórico para el conjunto local. Por su parte, los ‘Culés’ quieren ganar para confirmarse en puestos de clasificación a octavos de final.

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El Barça viene en levantada tras acumular cuatro victorias desde su derrota ante Real Madrid en el clásico. En su último partido, remontó y venció a Villarreal por 3-2. En tanto, en la Champions League, tiene tres triunfos y una derrota, siendo la última ante Aston Villa por 3-0. El equipo de Hansi Flick quiere un triunfo para consolidarse entre los ocho mejores.

Sabah, con busca su segundo éxito en esta Champions League, ya que su primera victoria fue 2-0 ante Slavia Praga. Con una victoria ante el conjunto catalán podría entrar al baile de Playoffs, aunque todavía no se tiene definido para Inventar.

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¿Dónde ver EN VIVO Sabah vs. Barcelona?

El partido entre Sabah FK y FC Barcelona, que se disputa en el Estadio Olímpico de Baku, en Azerabaiyán,, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira por dónde verlo en cada país:

¿A qué hora se juega Sabah vs. Barcelona?

Sabah vs. Barcelona, partido de la fase 1 de la UEFA Champions League 2026-27, que se juega este miércoles 25 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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9:45 A.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 11:45 A.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 12:45 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 1:45 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 2:45 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 6:45 P.M.| España

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