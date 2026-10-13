Dónde ver EN VIVO Slovan Bratislava vs. Stuttgart por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Tehelne Pole Stadion, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Slovan Bratislava es local ante Stuttgart este miércoles 14 de octubre en el Tehelne Pole Stadion por la segunda jornada de la Champions League.

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Stuttgart llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Slovan Bratislava tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Slovan Bratislava viene de perder 1-6 como visitante ante PSG. El equipo ocupa el puesto 35 con 0 puntos.

Stuttgart ganó 3-1 como local ante Viking en la fecha anterior. Stuttgart está 7° en la tabla con 3 puntos.

El historial entre Slovan Bratislava y Stuttgart

Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 de Stuttgart y 1 empate.

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Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/01/2025 Slovan Bratislava vs. Stuttgart 1-3 UEFA Champions League 26/08/2010 Stuttgart vs. Slovan Bratislava 2-2 UEFA Europa League 19/08/2010 Slovan Bratislava vs. Stuttgart 0-1 UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis