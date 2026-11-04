Dónde ver EN VIVO Lens vs. Como 1907 por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Lens recibe a Como 1907 este miércoles 4 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Bollaert-Delelis. Lens necesita ganar sí o sí si no quiere despedirse de cualquier aspiración europea antes de tiempo. Como 1907 llega del otro lado como una de las revelaciones del certamen y con la chance de meterse de lleno en zona de clasificación.
La diferencia en la tabla ya es significativa y una victoria del equipo italiano podría abrir una brecha todavía mayor a falta de varias fechas. Para los franceses, en cambio, es casi una final: perder los dejaría prácticamente sin margen de error.
La actualidad de ambos equipos
El presente de Lens es complicado. Viene de caer 0-3 como visitante ante Brujas y antes había perdido también de local frente al Sporting, así que llega golpeado y con apenas una victoria en tres presentaciones. Esa racha lo tiene 26° de 36 equipos, con solo 3 puntos, y la urgencia por sumar empieza a notarse.
Como 1907 atraviesa un presente completamente distinto. Llega de golear 4-1 a Manchester United como local y antes había hecho lo propio ante RB Leipzig con el mismo resultado, mostrando que de local es un equipo que lastima. La única mancha reciente fue la derrota 2-3 ante Feyenoord, pero con 6 puntos y el 11° puesto se mete en la pelea por avanzar de fase.
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
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- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
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- México: Max, Space
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Lens y Como 1907 se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Lens suma 3 puntos en el torneo.
- Como 1907 suma 6 puntos en el torneo.