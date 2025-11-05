¡Goleada en Etihad Stadium! Manchester City venció 4-1 a Borussia Dortmund por la Champions League: resumen y goles

Manchester City y Borussia Dortmund se enfrentaron el día de hoy en el Etihad Stadium de Inglaterra. Por la fecha 4 de la Fase Liga de la Champions League, ambos equipos necesitaban la victoria a como de lugar, aunque fueron los locales quienes lo consiguieron por 4-1 gracias a un tremendo rendimiento individual y colectivo. Ahora, los dirigidos por Pep Guardiola se acomodan mejor en la tabla de posiciones con 10 unidades.

En cuanto al trámite del partido, fue Manchester City quien empezó a pegar primero, a pesar de que parecía ser un duelo mucho más parejo por cómo empezaron las acciones. A los 22 minutos de juego apareció Phil Foden para abrir el marcador tras una gran definición de zurda desde fuera del área y luego fue Erling Haaland quien a los 29′ puso el 2-0 al rematar de forma muy potente en área de Borussia Dortmund. Así terminaría esta etapa.

Ya en el segundo tiempo, los ‘Citizens‘ seguirían por el mismo camino y a los 57 minutos de juego volvió a aparecer Phil Foden para poner el 3-0 con un soberbio remate. Luego, a los 72′ para ser más exactos, fue Waldemar Anton quien puso el descuento para los alemanes y generó cierta incertidumbre en el resultado. Finalmente, el triunfo fue local y celebraron al lado de sus miles de hinchas.