¡Goleada en Etihad Stadium! Manchester City venció 4-1 a Borussia Dortmund por la Champions League: resumen y goles

Manchester City y Borussia Dortmund se enfrentaron el día de hoy en el Etihad Stadium de Inglaterra. Por la fecha 4 de la Fase Liga de la Champions League, ambos equipos necesitaban la victoria a como de lugar, aunque fueron los locales quienes lo consiguieron por 4-1 gracias a un tremendo rendimiento individual y colectivo. Ahora, los dirigidos por Pep Guardiola se acomodan mejor en la tabla de posiciones con 10 unidades.
En cuanto al trámite del partido, fue Manchester City quien empezó a pegar primero, a pesar de que parecía ser un duelo mucho más parejo por cómo empezaron las acciones. A los 22 minutos de juego apareció Phil Foden para abrir el marcador tras una gran definición de zurda desde fuera del área y luego fue Erling Haaland quien a los 29′ puso el 2-0 al rematar de forma muy potente en área de Borussia Dortmund. Así terminaría esta etapa.
Ya en el segundo tiempo, los ‘Citizens‘ seguirían por el mismo camino y a los 57 minutos de juego volvió a aparecer Phil Foden para poner el 3-0 con un soberbio remate. Luego, a los 72′ para ser más exactos, fue Waldemar Anton quien puso el descuento para los alemanes y generó cierta incertidumbre en el resultado. Finalmente, el triunfo fue local y celebraron al lado de sus miles de hinchas.
90'+5 ¡Final del partido!
Manchester City derrotó 4-1 a Borussia Dortmund por la fecha 4 de la Fase Liga de la Champions League.
90'+1 ¡Gooooooooooooool de Manchester City!
Rayan Cherki convierte el 4-1 del encuentro tras una gran definición llevándose a varios rivales. Ahora sí, partido definido ante Borussia Dortmund.
90' ¡Se jugarán 4 minutos más!
El partido entre Manchester City y Borussia Dortmund se alargará hasta los 94'.
85' ¡Tarjeta amarilla para O'Reilly!
El defensor del City fue amonestado por una dura entrada en contra de Schlotterbeck.
83' ¡Minutos finales del partido!
Manchester City sigue ganando 3-1 a Borussia Dortmund en el tramo final del encuentro que se juega en el Etihad Stadium.
78' ¡Tarjeta amarilla para Savinho!
El atacante del City fue amonestado por un reclamo airada hacia el juez de línea.
72' ¡Gooooooooooooool de Borussia Dortmund!
Waldemar Anton anota el descuento para los alemanes luego de aprovechar un pelota parada a favor. Recibió el balón muy cómoda en área de Manchester City y definió a un lado del arco como crack.
68' ¡Nuevamente el Dortmund!
Ahora fue Adeyemi quien intentó un disparo de larga distancia y el balón pasó muy cerca del arco rival.
65' ¡Dortmund estuvo cerca del descuento!
Guirassy remató sobre el arco del City en el área rival y apareció la figura de Donnarumma para despejar el balón.
62' ¡Se la perdió Savinho!
El extremo del City agarró el balón de aire y remató sobre el arco de Kobel, pero se fue por encima del parante.
57' ¡Goooooooooooool de Manchester City!
Phil Foden vuelve a aparecer y anota su doblete tras una estupenda definición de zurda desde fuera del área. Un gol muy parecido al 1-0 del primer tiempo, aunque desde otro ángulo.
55' ¡Disparo de Haaland!
El '9' del City volvió a llegar al área rival y probó un remate potente. El arquero Kobel estuvo atento para atrapar el balón.
52' ¡La pelota es del City!
Los locales siguen encima del rival en la búsqueda de aumentar la ventaja en el marcador, mientras el Dortmund tan solo espera salir rápido de contra.
48' ¡Disparo de Nmecha!
El volante del Dormund probó un remate sobre el arco del City, pero el balón se fue bastante desviado.
45' ¡Empezó el segundo tiempo!
Manchester City y Borussia Dortmund ya juegan la etapa final del duelo en el Etihad Stadium.
45'+3 ¡Final del primer tiempo!
Manchester City derrota 2-0 a Borussia Dortmund en el final de la primera etapa. Nos vamos al descanso.
45' ¡Se jugarán 2 minutos más!
El duelo entre Manchester City y Borussia Dortmund se alargará hasta los 47' en el Etihad Stadium.
42' ¡Casi llega el descuento!
Apareció Adeyemi para aprovechar una mala salida en defensa del City, pero Donnarumma estuvo muy atento para atajar el remate.
40' ¡Minutos finales del primer tiempo!
Manchester City vence parcialmente 2-0 a Borussia Dortmund en el tramo final de la primera etapa.
39' ¡Aproximación del City!
González ganó por arriba en el área de Dortmund, aunque no pudo cabecear con potencia y el arquero Kobel se quedó con el balón.
33' ¡El City sigue encima!
Ahora apareció Reijnders para rematar sobre el arco de Kobel y estuvo muy cerca de convertir el 3-0.
29' ¡Goooooooooooooool de Manchester City!
Erling Haaland convierte el 2-0 del encuentro luego de una definición en el área rival rompiendo el arco de Kobel. Por su pasado en el Borussia Dortmund, el '9' no celebró su tanto.
28' ¡Cerca el 2-0 del City!
Tras una jugada personal de Haaland, fue O'Reilly quien se metió al área rival y definió casi cayéndose. El arquero de Dortmund sacó la mano y despejó de gran manera el balón.
22' ¡Gooooooooooooooool de Manchester City!
Phil Foden anota el 1-0 del partido ante Borussia Dortmund tras una soberbia definición de zurda desde fuera del área. El balón pasó pidiendo permiso y fue muy preciso para meterse en el arco rival.
16' ¡Remate de Foden!
El atacante del City probó un disparo vía tiro libre, pero el intento fue muy suave y el arquero Kobel atrapó fácilmente.
15' ¡Tarjeta amarilla para Svensson!
El carrilero del Dortmund fue amonestado por una falta por atrás en contra de Savinho.
10' ¡Casi llega el 1-0 del City!
Primero fue Foden quien remató de larga distancia y luego apareció Savinho, quien mandó el balón a los cielos estando muy cerca del arco rival.
6' ¡Aproximación del City!
Doku quiso encontrar un pase en profundidad, pero no fue preciso y el balón se perdió de la cancha.
4' ¡Partido de estudio!
Tanto Manchester City como Borussia Dortmund todavía no generan peligro en áreas rivales y por el momento vemos un trámite de análisis.
1' ¡Empezó el partido!
Manchester City y Borussia Dortmund ya disputan la primera mitad del partido en el Etihad Stadium.
¡Los equipos ya están en la cancha!
Manchester City y Borussia Dortmund ya dicen presente en el gramo de juego del Etihad Stadium.
¡Vestuario listo de Manchester City!
La indumentaria de los 'Citizens' está totalmente preparada para el encuentro de hoy ante Borussia Dortmund.
¡Así fue el calentamiento de Borussia Dortmund!
El plantel alemán viene terminando con las sesiones precompetitivas y ahora ultiman detalles a instantes del inicio de partido.
¡Borussia Dortmund ya está en el estadio!
El equipo alemán estuvo en la cancha del Etihad Stadium en la previa del partido frente a Manchester City.
¡Así fue llegada de Manchester City!
La delegación inglesa dijo presente en el Etihad Stadium a minutos duelo ante Borussia Dortmund.
¡Alineación titular de Borussia Dortmund!
Niko Kovac alistó el siguiente 11 inicial para visitar hoy a Manchester City: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Nmecha, Guirassy, Beier, Sabitzer, Svensson, Ryerson y Adeyemi.
¡Alineación titular de Manchester City!
Pep Guardiola preparó el siguiente 11 titular para enfrentar hoy a Borussia Dortmund: Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Reijnders, Savinho, Foden, Doku, Haaland.
¡Un duelo especial!
Erling Haaland enfrentará a su exequipo y les dejó un mensaje en la previa del partido de hoy en el Etiham Stadium.
¡Los convocados de Borussia Dortmund!
Niko Kovac contará con los siguientes jugadores disponibles para visitar a Manchester City.
¡Estadio listo!
El Etihad Stadium totalmente preparado para recibir el duelo entre Manchester City vs. Borussia Dortmund por la Champions League.
¡Bienvenidos a la cobertura del Manchester City vs. Borussia Dortmund!
Manchester City y Borussia Dortmund se enfrentan el día de hoy en el Etihad Stadium por la fecha 4 de la Fase Liga de la Champions League y a continuación seguirás el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.
Periodista Deportivo con más de 10 años de experiencia en el rubro. Como especialista y analista táctico he trabajado en Futbológico Perú, como guionista estuve en Alivia Media y como redactor en El Futbolero abarcando distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Hoy enfocado en Bolavip Perú en cuanto a la Liga 1, Selección Peruana, Fútbol Internacional y Peruanos en el Extranjero.