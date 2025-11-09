Es tendencia:
Con Doku y Haaland como figuras, Manchester City le ganó 3-0 al Liverpool por la Premier League: goles y resumen

Manchester City goleó al Liverpool en uno de los partidos más importantes por la Premier League 2025-26. Haaland, Nico y Doku, los goles.

Por Hugo Avalos

Erling Haaland, figura del triunfo de Manchester City ante Liverpool.
© Getty ImagesErling Haaland, figura del triunfo de Manchester City ante Liverpool.

Manchester City le ganó al Liverpool por 3-0 con goles de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku este domingo 9 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League 2025-26. Etihad Stadium fue el escenario para este duelo, que para le sirve a los ‘Citizens’ para subir al segundo lugar y quedar a cuatro puntos del líder Arsenal.

Una victoria necesaria y muy contundente del Manchester City. Fue muy superior a un Liverpool, muy flojo en todas las líneas. Los de Pep Guardiola golpearon en momentos precisos para doblegar la moral de los ‘Reds’.

Erling Haaland se tomó revancha de un penal atajado por Giorgi Mamardashvili y puso el 1-0 del City al minuto 29. Sobre el final de esa primera parte, Nico González, con un desvío de Virgil van Dijk, decretó el 2-0.

En la segunda parte, Liverpool trató de ser más vertical, pero la realidad es que no incomodaron a Gianluigi Donnarumma. Para completar el triunfo y definirse como la gran figura, Jérémy Doku metió el gol soñado con un golazo desde fuera del área y una comba perfecta para el 3-0.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Liverpool?

Manchester City vs. Liverpool se juega en los siguientes horarios alrededor del mundo:

  • Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y y Estados Unidos (ET): 11:30 AM.
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico : 12:30 PM.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 01:30 PM.
  • Estados Unidos (PT): 08:30 AM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 09:30 AM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 05:30 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 04:30 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 01:30 AM.
  • China: 12:30 AM.

¿Qué canal transmite en vivo Manchester City vs. Liverpool?

Manchester City vs. Liverpool se juega este domingo 9 de noviembre en Etihad Stadium por la fecha 11 de la Premier League 2025-26. El partido se puede ver en vivo por ESPN por TV y por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.

¡Final del partido!

Manchester City le ganó 3-0 al Liverpool con goles de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku, éste último gran figura del partido.

46' ST: Nueva amonestación en Liverpool

Dominik Szoboszlai es amonestado por una falta sobre Phil Foden.

44' ST: Tarjeta amarilla en Liverpool

Curtis Jones vio la tarjeta amarilla en Liverpool.

38' ST: Cambios en Liverpool

Ingresaron al campo Federico Chiesa y Joe Gómez para las salidas de Florian Wirtz y Conor Bradley.

36' ST: ¡Se lo perdió Nico O'Reilly!

Mano a mano con Giorgi Mamardashvili, Nico O'Reilly mandó su definición por arriba del travesaño.

31' ST: Buena respuesta de Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma salvó a Manchester City tras remate de Dominik Szoboszlai.

28' ST: Cambios en Manchester City y Liverpool

En Manchester City, dejó la cancha la figura del partido, Jérémy Doku. Entró en su lugar Omar Marmoush.

En Liverpool, por su parte, se retiró Alexis Mac Allister para el ingreso de Curtis Jones.

Así fue el golazo de Jérémy Doku para el 3-0 de Manchester City

18' ST: ¡Golazo de Jérémy Doku!

Enorme remate de Jérémy Doku para vencer a Giorgi Mamardashvili. Goleada del Manchester City por 3-0.

13' ST: ¡Lo tuvo Liverpool!

Una jugada de Gakpo fue bien salvada por Nico González cuando era gol abajo del arco.

11' ST: Cambios en Liverpool

Se retiraron del campo Andrew Robertson y Hugo Ekitiké. Ingresaron al campo Milos Kerkez y Cody Gakpo.

9' ST: Doku, el más peligroso del partido

Jérémy Doku volvió a probar a Giorgi Mamardashvili tras ganarle a Conor Bradley e Ibrahima Konaté en velocidad.

8' ST: Cambio en Manchester City

Se fue del campo Rayan Cherki e ingresó Savinho.

6' ST: salió rápido Donnarumma

Si bien hubo una salida precipitada de Gianluigi Donnarumma, Liverpool desperdició un contragolpe que pudo cambiar el partido. Sigue ganando Manchester City 2-0.

Los amonestados del partido

En Manchester City vieron la amarilla en el primer tiempo Nico González y Bernardo Silva.

En Liverpool, en tanto, el único amonestado fue Alexis Mac Allister.

¡Inició el segundo tiempo!

Manchester City 2-0 Liverpool ya están en el complemento.

Manchester City golpeó en momentos claves

Pese al penal que Giorgi Mamardashvili le atajó a Erling Haaland, Manchester City no se cayó en rendimiento. El propio delantero noruego se redimió con un cabezazo de gol y, sobre el final del partido, un golpe duro con el tanto de Nico González, con algo de fortuna.

Liverpool tuvo algún arrebato luego del tanto de Haaland, pero sin mucha claridad. Arne Slot debe cambiar para que los 'Reds' se metan en partido.

¡Final del primer tiempo!

Manchester City le gana 2-0 al Liverpool por los goles de Erling Haaland y Nico González. El noruego había desperdiciado un penal, atajado por Giorgi Mamardashvili.

Así fue el 2-0 de Nico González para Manchester City

48' PT: ¡Gol de Manchester City!

Un remate de Nico González se desvió en Virgil van Dijk y descolocó a Giorgi Mamardashvili. Es el 2-0 para Manchester City antes del final del primer tiempo.

Así fue el gol anulado a Virgil van Dijk

39' PT: ¡Gol anulado a Virgil van Dijk!

Virgil Van Dijk había anotado, de cabeza, el empate parcial. Sin embargo, el gol fue anulado por un offside de Andrew Robertson.

Así fue el gol de Erling Haaland para el 1-0 de Manchester City ante Liverpool

29' PT: ¡Gol de Erling Haaland!

Erling Haaland, con algo de fortuna, convierte de cabeza para el 1-0 del Manchester City.

26' PT: Mamardashvili se lo atajó a Doku

Jéremy Doku y una gran chance desde la izquierda. Mamardashvili le detuvo su remate abajo al primer palo.

17' PT: remate alto de Rayan Cherki

Rayan Cherki tuvo un remate alto en la puerta del área. Un desvío mandó la pelota al córner.

Así fue el penal atajado de Giorgi Mamardashvili a Erling Haaland

12' PT: ¡Atajó Mamardashvili!

Giorgi Mamardashvili le adivinó la intención y atajó el penal de Erling Haaland. Siguen 0-0.

11' PT: Penal para Manchester City

Chris Kavanagh cobra penal y va Erling Haaland por el primero.

9' PT: Revisión de VAR por posible penal

Chris Kavanagh revisa un posible penal para Manchester City por una presunta falta de Mamardashvili sobre Jérémy Doku.

5' PT: Primera aproximación de Doku

Jérémy Doku tuvo su primer encare al área. Despejó Alexis Mac Allister.

¡Comenzó el partido!

Ya están jugando Manchester City y Liverpool en el Etihad por la fecha 11 de la Premier League 2025-26.

¡Salen los equipos al campo!

Manchester City y Liverpool ya están en el campo de juego del Etihad. En minutos, el partido.

Así fue el calentamiento en la previa del partido

Partido 1000 para Pep Guardiola como entrenador

Manchester City vs. Liverpool será un partido especial para Pep Guardiola. Es que se trata de su partido 1000 en su carrera de 17 años como entrenador. Sus números son abrumadores:

  • 715 victorias
  • 156 empates
  • 128 derrotas

En tanto, con Manchester City ha dirigido 549 encuentros donde logró el 70,5 por ciento de los puntos posibles. Su mayor goleador durante su carrera es Lionel Messi con 211 goles; Erling Haaland le sigue con 142; y ya quedó tercero Sergio Agüero con 124.

Árbitro para Liverpool vs. Manchester City

El árbitro del partido es Chris Kavanagh, acompañado por sus asistentes Dan Cook y Stuart Bart. En tanto, en el VAR está Michael Oliver.

Alineaciones para Manchester City vs. Liverpool

MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González, Bernardo Silva; Phil Foden, Rayan Cherki, Jérémy Doku; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz y Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Duelo imperdible entre Manchester City y Liverpool

Manchester City vs. Liverpool es el gran partido de la jornada 11 de la Premier League 2025-26. Ambos equipos buscan un triunfo para volver a la pelea por el título ante un Arsenal, que empató ante Sunderland en este partido.

hugo avalos
Hugo Avalos
