Manchester City le ganó al Liverpool por 3-0 con goles de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku este domingo 9 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League 2025-26. Etihad Stadium fue el escenario para este duelo, que para le sirve a los ‘Citizens’ para subir al segundo lugar y quedar a cuatro puntos del líder Arsenal.

Una victoria necesaria y muy contundente del Manchester City. Fue muy superior a un Liverpool, muy flojo en todas las líneas. Los de Pep Guardiola golpearon en momentos precisos para doblegar la moral de los ‘Reds’.

Erling Haaland se tomó revancha de un penal atajado por Giorgi Mamardashvili y puso el 1-0 del City al minuto 29. Sobre el final de esa primera parte, Nico González, con un desvío de Virgil van Dijk, decretó el 2-0.

En la segunda parte, Liverpool trató de ser más vertical, pero la realidad es que no incomodaron a Gianluigi Donnarumma. Para completar el triunfo y definirse como la gran figura, Jérémy Doku metió el gol soñado con un golazo desde fuera del área y una comba perfecta para el 3-0.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Liverpool?

Manchester City vs. Liverpool se juega en los siguientes horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y y Estados Unidos (ET): 11:30 AM.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico : 12:30 PM.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 01:30 PM.

Estados Unidos (PT): 08:30 AM.

México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 09:30 AM.

España, Alemania, Francia e Italia: 05:30 PM.

Portugal y Reino Unido: 04:30 PM.

Corea del Sur/Japón: 01:30 AM.

China: 12:30 AM.

¿Qué canal transmite en vivo Manchester City vs. Liverpool?

Manchester City vs. Liverpool se juega este domingo 9 de noviembre en Etihad Stadium por la fecha 11 de la Premier League 2025-26. El partido se puede ver en vivo por ESPN por TV y por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.