Manchester City le ganó al Liverpool por 3-0 con goles de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku este domingo 9 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League 2025-26. Etihad Stadium fue el escenario para este duelo, que para le sirve a los ‘Citizens’ para subir al segundo lugar y quedar a cuatro puntos del líder Arsenal.
Una victoria necesaria y muy contundente del Manchester City. Fue muy superior a un Liverpool, muy flojo en todas las líneas. Los de Pep Guardiola golpearon en momentos precisos para doblegar la moral de los ‘Reds’.
Erling Haaland se tomó revancha de un penal atajado por Giorgi Mamardashvili y puso el 1-0 del City al minuto 29. Sobre el final de esa primera parte, Nico González, con un desvío de Virgil van Dijk, decretó el 2-0.
En la segunda parte, Liverpool trató de ser más vertical, pero la realidad es que no incomodaron a Gianluigi Donnarumma. Para completar el triunfo y definirse como la gran figura, Jérémy Doku metió el gol soñado con un golazo desde fuera del área y una comba perfecta para el 3-0.
¿A qué hora juegan Manchester City vs. Liverpool?
Manchester City vs. Liverpool se juega en los siguientes horarios alrededor del mundo:
Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y y Estados Unidos (ET): 11:30 AM.
Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico : 12:30 PM.
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 01:30 PM.
Estados Unidos (PT): 08:30 AM.
México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 09:30 AM.
España, Alemania, Francia e Italia: 05:30 PM.
Portugal y Reino Unido: 04:30 PM.
Corea del Sur/Japón: 01:30 AM.
China: 12:30 AM.
¿Qué canal transmite en vivo Manchester City vs. Liverpool?
Manchester City vs. Liverpool se juega este domingo 9 de noviembre en Etihad Stadium por la fecha 11 de la Premier League 2025-26. El partido se puede ver en vivo por ESPN por TV y por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica.
Publicidad
Publicidad
¡Final del partido!
Manchester City le ganó 3-0 al Liverpool con goles de Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku, éste último gran figura del partido.
46' ST: Nueva amonestación en Liverpool
Dominik Szoboszlai es amonestado por una falta sobre Phil Foden.
44' ST: Tarjeta amarilla en Liverpool
Curtis Jones vio la tarjeta amarilla en Liverpool.
38' ST: Cambios en Liverpool
Ingresaron al campo Federico Chiesa y Joe Gómez para las salidas de Florian Wirtz y Conor Bradley.
36' ST: ¡Se lo perdió Nico O'Reilly!
Mano a mano con Giorgi Mamardashvili, Nico O'Reilly mandó su definición por arriba del travesaño.
Publicidad
Publicidad
31' ST: Buena respuesta de Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma salvó a Manchester City tras remate de Dominik Szoboszlai.
28' ST: Cambios en Manchester City y Liverpool
En Manchester City, dejó la cancha la figura del partido, Jérémy Doku. Entró en su lugar Omar Marmoush.
En Liverpool, por su parte, se retiró Alexis Mac Allister para el ingreso de Curtis Jones.
Así fue el golazo de Jérémy Doku para el 3-0 de Manchester City
Tweet placeholder
18' ST: ¡Golazo de Jérémy Doku!
Enorme remate de Jérémy Doku para vencer a Giorgi Mamardashvili. Goleada del Manchester City por 3-0.
13' ST: ¡Lo tuvo Liverpool!
Una jugada de Gakpo fue bien salvada por Nico González cuando era gol abajo del arco.
Publicidad
Publicidad
11' ST: Cambios en Liverpool
Se retiraron del campo Andrew Robertson y Hugo Ekitiké. Ingresaron al campo Milos Kerkez y Cody Gakpo.
9' ST: Doku, el más peligroso del partido
Jérémy Doku volvió a probar a Giorgi Mamardashvili tras ganarle a Conor Bradley e Ibrahima Konaté en velocidad.
8' ST: Cambio en Manchester City
Se fue del campo Rayan Cherki e ingresó Savinho.
6' ST: salió rápido Donnarumma
Si bien hubo una salida precipitada de Gianluigi Donnarumma, Liverpool desperdició un contragolpe que pudo cambiar el partido. Sigue ganando Manchester City 2-0.
Los amonestados del partido
En Manchester City vieron la amarilla en el primer tiempo Nico González y Bernardo Silva.
En Liverpool, en tanto, el único amonestado fue Alexis Mac Allister.
Publicidad
Publicidad
¡Inició el segundo tiempo!
Manchester City 2-0 Liverpool ya están en el complemento.
Manchester City golpeó en momentos claves
Pese al penal que Giorgi Mamardashvili le atajó a Erling Haaland, Manchester City no se cayó en rendimiento. El propio delantero noruego se redimió con un cabezazo de gol y, sobre el final del partido, un golpe duro con el tanto de Nico González, con algo de fortuna.
Liverpool tuvo algún arrebato luego del tanto de Haaland, pero sin mucha claridad. Arne Slot debe cambiar para que los 'Reds' se metan en partido.
¡Final del primer tiempo!
Manchester City le gana 2-0 al Liverpool por los goles de Erling Haaland y Nico González. El noruego había desperdiciado un penal, atajado por Giorgi Mamardashvili.
Así fue el 2-0 de Nico González para Manchester City
Tweet placeholder
48' PT: ¡Gol de Manchester City!
Un remate de Nico González se desvió en Virgil van Dijk y descolocó a Giorgi Mamardashvili. Es el 2-0 para Manchester City antes del final del primer tiempo.
Publicidad
Publicidad
Así fue el gol anulado a Virgil van Dijk
Tweet placeholder
39' PT: ¡Gol anulado a Virgil van Dijk!
Virgil Van Dijk había anotado, de cabeza, el empate parcial. Sin embargo, el gol fue anulado por un offside de Andrew Robertson.
Así fue el gol de Erling Haaland para el 1-0 de Manchester City ante Liverpool
Tweet placeholder
29' PT: ¡Gol de Erling Haaland!
Erling Haaland, con algo de fortuna, convierte de cabeza para el 1-0 del Manchester City.
26' PT: Mamardashvili se lo atajó a Doku
Jéremy Doku y una gran chance desde la izquierda. Mamardashvili le detuvo su remate abajo al primer palo.
Publicidad
Publicidad
17' PT: remate alto de Rayan Cherki
Rayan Cherki tuvo un remate alto en la puerta del área. Un desvío mandó la pelota al córner.
Así fue el penal atajado de Giorgi Mamardashvili a Erling Haaland
Tweet placeholder
12' PT: ¡Atajó Mamardashvili!
Giorgi Mamardashvili le adivinó la intención y atajó el penal de Erling Haaland. Siguen 0-0.
11' PT: Penal para Manchester City
Chris Kavanagh cobra penal y va Erling Haaland por el primero.
Tweet placeholder
9' PT: Revisión de VAR por posible penal
Chris Kavanagh revisa un posible penal para Manchester City por una presunta falta de Mamardashvili sobre Jérémy Doku.
Publicidad
Publicidad
5' PT: Primera aproximación de Doku
Jérémy Doku tuvo su primer encare al área. Despejó Alexis Mac Allister.
¡Comenzó el partido!
Ya están jugando Manchester City y Liverpool en el Etihad por la fecha 11 de la Premier League 2025-26.
¡Salen los equipos al campo!
Manchester City y Liverpool ya están en el campo de juego del Etihad. En minutos, el partido.
Así fue el calentamiento en la previa del partido
Tweet placeholder
Partido 1000 para Pep Guardiola como entrenador
Manchester City vs. Liverpool será un partido especial para Pep Guardiola. Es que se trata de su partido 1000 en su carrera de 17 años como entrenador. Sus números son abrumadores:
715 victorias
156 empates
128 derrotas
En tanto, con Manchester City ha dirigido 549 encuentros donde logró el 70,5 por ciento de los puntos posibles. Su mayor goleador durante su carrera es Lionel Messi con 211 goles; Erling Haaland le sigue con 142; y ya quedó tercero Sergio Agüero con 124.
Publicidad
Publicidad
Árbitro para Liverpool vs. Manchester City
El árbitro del partido es Chris Kavanagh, acompañado por sus asistentes Dan Cook y Stuart Bart. En tanto, en el VAR está Michael Oliver.
Alineaciones para Manchester City vs. Liverpool
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Nico González, Bernardo Silva; Phil Foden, Rayan Cherki, Jérémy Doku; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.
LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz y Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.
Duelo imperdible entre Manchester City y Liverpool
Manchester City vs. Liverpool es el gran partido de la jornada 11 de la Premier League 2025-26. Ambos equipos buscan un triunfo para volver a la pelea por el título ante un Arsenal, que empató ante Sunderland en este partido.
Subeditor de Bolavip Perú con ocho años de experiencia en cobertura de eventos deportivos nacionales e internacionales. Ex subeditor de Bolavip Global y Argentina. Es periodista deportivo y Licenciado en Comunicación. Trabajó previamente en Clarín, Filo News, Pasión Fútbol, El Heraldo Deportes y Terra México, entre otros. Un verdadero especialista en fútbol internacional que además siente pasión por la NFL, la NBA, el tenis, el handball y otros deportes.