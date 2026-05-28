La Selección Peruana quedó lista para los amistosos internacionales. Mano Menezes presentó a convocados, para duelos frente a Haití y España.

La expectativa llegó a su fin en la Videna de cara a los próximos encuentros amistosos de la Selección Peruana de fútbol. El estratega brasileño Mano Menezes ya definió los detalles logísticos para enfrentar a Haití y España en la fecha FIFA de junio.

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La Federación Peruana de Fútbol programó el anuncio oficial de la nómina completa para este jueves 28 de mayo. La delegación nacional tiene previsto emprender el viaje rumbo a los partidos internacionales el lunes 1 de junio a las 06:00 horas.

¿Cuándo serán los amistosos de Perú?

El primer reto de la blanquirroja en esta gira será frente al combinado de Haití. Este compromiso se llevará a cabo el viernes 5 de junio a las 19:00 horas (hora peruana) en la ciudad de Miami, Estados Unidos, un escenario ideal por la gran cantidad de hinchas peruanos residentes.

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Solo unos días después, la dificultad aumentará notablemente para los dirigidos por Mano Menezes. La bicolor se medirá ante España el lunes 8 de junio en la ciudad de Puebla, México, en un choque de alta exigencia que servirá para medir el verdadero nivel del equipo de cara a la reanudación de las Eliminatorias.

Futbolistas peruanos del exterior en actividad

Los entrenamientos de la bicolor iniciaron de forma anticipada el pasado lunes 25 de mayo en San Luis. Un grupo de cinco futbolistas que militan en las ligas del extranjero ya se encuentra trabajando bajo las órdenes del comando técnico.

Esta es la lista de jugadores internacionales que ya entrenan en la Videna:

Pedro Gallese

Marcos López

Alfonso Barco

Kenji Cabrera

Adrián Ugarriza

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La convocatoria final de Mano Menezes

A continuación, se detalla la estructura oficial de la FPF, anunciando a los nombres restantes del torneo local y el extranjero:

ARQUEROS

Pedro Gallese – Deportivo Cali (COL)

– Deportivo Cali (COL) Alejandro Duarte – Alianza Lima

– Alianza Lima Matías Córdova – C. Unidos

DEFENSAS

Alfonso Barco – Rijeka (CRO)

– Rijeka (CRO) Fabio Gruber – Nuremberg (ALE)

– Nuremberg (ALE) Marco Huamán – Alianza Lima

– Alianza Lima Marcos López – FC Copenhage (DIN)

– FC Copenhage (DIN) Matías Lazo – FBC Melgar

– FBC Melgar Matías Zegarra – FBC Melgar

– FBC Melgar Miguel Araujo – Sporting Cristal

– Sporting Cristal Oliver Sonne – Sparta Praga (CZE)

– Sparta Praga (CZE) Renzo Garcés – Alianza Lima

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MEDIOCAMPISTAS

Adrián Quiroz – Los Chankas

– Los Chankas André Carrillo – Corinthians (BRA)

– Corinthians (BRA) Erick Noriega – Gremio (BRA)

– Gremio (BRA) Jairo Concha – Universitario

– Universitario Jairo Vélez – Alianza Lima

– Alianza Lima Jesús Pretell – LDU (ECU)

– LDU (ECU) Rodrigo Vilca – C. Unidos

– C. Unidos Yoshimar Yotún – Sporting Cristal

DELANTEROS

Kenji Cabrera – Vancouver W. (CAN)

– Vancouver W. (CAN) Bassco Soyer – Gil Vicente (POR)

– Gil Vicente (POR) Jhonny Vidales – FBC Melgar

– FBC Melgar Álex Valera – Universitario

– Universitario Adrián Ugarriza – Kiryat Shmona (ISR)

Lista completa de la Selección Peruana. (Foto: X).

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Las novedades de la nómina de Perú

Respecto a las sorpresas de la lista, el periodista Gustavo Peralta adelantó previamente que el llamado de Mano Menezes incluirá dos nombres como grandes novedades. Estos nuevos elementos se integrarán directamente a la concentración para aportar variantes tácticas y buscar ganarse un puesto en el esquema titular de la selección absoluta.

DATOS CLAVE

Mano Menezes anuncia la lista oficial de convocados este jueves 28 de mayo.

Perú jugará contra Haití y España el 5 y 8 de junio en Norteamérica.

Cinco futbolistas del exterior, incluyendo a Pedro Gallese, ya entrenan en la Videna.