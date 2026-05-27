Hernán Barcos se aleja de Sporting Cristal y está cerca de firmar por inesperado club de Lima

Hernán Barcos no estaría asegurado en Sporting Cristal como se habló, más bien se conoció que tendría todo avanzado con otro club de Lima.

Hernán Barcos es uno de los jugadores que no seguirá en FC Cajamarca, la situación con el recién ascendido es muy mala económicamente. Por esa razón se vienen haciendo reestructuraciones para lo que va a ser el segundo torneo del año. Lo cierto es que el ‘Pirata’ interesa en varios equipos, no obstante se ha conocido que tiene todo arreglado con uno en especial.

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Unos días atrás se habló que tenía todo listo para llegar a Sporting Cristal. Esto parecía un hecho por los diferentes periodistas que hablaron sobre este fichaje. Tan solo restaba básicamente la firma, pues ya había un acuerdo de palabra. Pero resulta que podría esto no completarse, más bien terminaría en otro equipo según lo que se ha conocido.

Hernán Barcos en FC Cajamarca (Foto: FC Cajamarca).

Según lo que se ha podido conocer por medio del periodista Manuel Gonzalo en sus redes sociales, el ‘Pirata’ estaría encaminado a llegar a la San Martín. El atacante argentino jugaría en la Liga 2 en busca del ascenso con los ‘santos’ esta temporada. Dejando de lado poder llegar al Rímac en este momento.

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Lo que también se dijo es que nadie del equipo de Sporting Cristal se ha comunicado con Barcos. Es por esa razón que no hay nada a comparación de lo que se puede decir con respecto al elenco ‘albo’.

Buenos números de Hernán Barcos

A pesar de tener 42 años de edad, Barcos es uno de los goleadores del Torneo Apertura. Esto deja en claro que su capacidad goleadora es muy importante a pesar de los años. Lo cual lo hace un buen jugador para el fútbol peruano. Sabiendo como destacar a pesar de ya no tener la movilidad de antes.

Es así como en 16 partidos ya suma 9 goles y 2 asistencias con la camiseta de FC Cajamarca, aparte todo esto lo logró en 1175 minutos. Números bastante buenos para estar en un equipo que está peleando por no descender.

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