Quién es el árbitro de PSG vs Arsenal en la final de Champions League 2025-26

Se define el título de la Champions League. UEFA confirmó un cuerpo arbitral con mayoría de jueces alemanes y españoles. Los detalles.

PSG y Arsenal se enfrentan en la final de la UEFA Champions League 2025/2026. La final en el Puskás Aréna, de Budapest, Hungría, tiene como árbitro del encuentro a Daniel Siebert, acompañado por colegas alemanes, españoles y un suizo en el cuerpo arbitral.

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La definición de la UEFA Champions League tiene a dos equipos con buenas propuestas de fútbol. Por eso, se eligió a un árbitro con mucha experiencia internacional, pero que tendrá su primera definición oficial de Champions como juez.

¿Quién es Daniel Siebert, árbitro de la final PSG vs Arsenal?

Daniel Siebert es un árbitro de Alemania, nacido en 1984 (42 años). Su debut como juez fue en 1998, aunque en Bundesliga recién lo pudo hacer en 2012. En tanto, es árbitro internacional de FIFA desde 2015. Sorprendentemente, no fue designado para ser parte del Mundial 2026.

Daniel Siebert, junto a Manuel Neuer en un partido de Bundesliga (Getty Images).

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Durante toda su carrera, ha dirigido más de 600 partidos. Sin embargo, no cuenta con demasiada experiencia en finales. En Alemania, sólo dirigió la Supercopa 2019/2020 que Borussia Dortmund le ganó 2-0 al Bayern Múnich y la Copa de Alemania que RB Leipzig le ganó al Eintracht Frankfurt en la temporada 2022/2023. El resto de las definiciones son por fuera de Europa, pero no en Champions o Europa League.

En tanto, en esta temporada de la UEFA Champions League dirigió 16 partidos, de los cuales, en tres de ellos, han jugado PSG o Arsenal. Con el conjunto francés, estuvo en el empate sin goles en San Mamés ante el Athletic Club por la fase liga. En tanto, a los ‘Gunners’ los dirigió en la ida de cuartos de final donde ganaron 1-0 al Sporting CP y en la semifinal de vuelta ante el Atlético de Madrid donde también triunfaron 1-0.

Antes de la final, tuvo una conferencia de prensa donde destacó lo importante que es para él este partido. “Pitar la final de la Champions será mi mayor logro“, reconoció a los diferentes medios de comunicación.

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¿Cómo le fue a Daniel Siebert dirigiendo al PSG?

Daniel Siebert dirigió cuatro veces al PSG y nunca perdió. Fueron tres victorias y un empate, todos en partidos de UEFA Champions League. Aquí los resultados de esos encuentros:

Champions League 2019/2020: Brujas 0-5 PSG (Grupo A).

(Grupo A). Champions League 2022/2023: Maccabi Haifa 1-3 PSG (Grupo H).

(Grupo H). Champions League 2024/2025: PSG 1-0 Girona (Fase liga).

(Fase liga). Champions League 2025/2026: Athletic Club 0-0 PSG (Fase liga).

¿Cómo le fue a Daniel Siebert dirigiendo al Arsenal?

Siebert, por su parte, dirigió también cuatro veces al Arsenal y tampoco conoció la derrota. Han sido cuatro triunfos para el conjunto londinense con los siguientes resultados:

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Europa League 2020/2021: Olympiakos 1-3 Arsenal (Octavos de final – ida).

(Octavos de final – ida). Champions League 2024/2025: Arsenal 3-0 Dinamo Zagreb (Fase liga).

(Fase liga). Champions League 2025/2026: Sporting CP 0-1 Arsenal (Cuartos de final – ida).

(Cuartos de final – ida). Champions League 2025/2026: Arsenal 1-0 Atlético de Madrid (Semifinales – vuelta).

Cuerpo arbitral completo para la final PSG vs Arsenal

Árbitro principal: Daniel Siebert (Alemania)

(Alemania) Asistentes: Jan Seidel y Rafael Foltyn (Alemania)

Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza)

Árbitra asistente de reserva: Guadalupe Porras Ayuso (España)

VAR: Bastian Dankert (Alemania)

(Alemania) Asistentes del VAR: Robert Schröder (Alemania) y Carlos Del Cerro Grande (España)

¿A qué hora juega y dónde ver PSG vs Arsenal?

En Perú, el encuentro entre los dirigidos por Luis Enrique y Mikel Arteta se podrá ver desde las 11:00 horas locales. En cuanto a la transmisión, estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Sudamérica, con excepción de Brasil. Además, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming Disney+ Premium.

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