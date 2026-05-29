Está decidido que José 'Tunche' Rivera no seguirá en Universitario y ya hay un club al que iría: sí, será en la Liga 1 de Perú.

Universitario de Deportes atraviesa un fuerte conflicto interno con José Rivera y todo apunta a que el delantero no continuará en el plantel crema para el Torneo Clausura 2026, pese a que todavía mantiene contrato vigente hasta diciembre.

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La relación entre ambas partes quedó completamente quebrada por dos episodios que generaron enorme molestia en la interna del club: el primero fue cuando el atacante pateó la camiseta de Universitario de Deportes en pleno estadio Monumental tras ser sustituido, mientras que el segundo fue su aparición en el programa ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ambos identificados históricamente con Alianza Lima.

El cortocircuito escaló rápidamente y hoy la continuidad del ‘Tunche’ dentro del plantel crema es prácticamente inviable. Incluso, el propio futbolista tendría interés en continuar su carrera en clubes como Alianza Lima, FBC Melgar o Sporting Cristal.

Sin embargo, desde Ate la postura es firme: no permitirán que José Rivera refuerce a ningún rival directo del campeonato peruano, ya que consideran que fortalecerían a equipos que pelean los mismos objetivos deportivos.

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José Rivera lamentándose por una jugada errada con Universitario en el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

Universitario ya tendría destino para el ‘Tunche’ Rivera

Según informó el periodista Mauricio Loret de Mola, Universitario de Deportes ya encontró un posible destino para el atacante y la intención sería prestarlo a Alianza Atlético para el segundo semestre del año.

Además, también existe otra fórmula que empieza a tomar fuerza en el mercado: utilizar a José Rivera como parte de pago en una negociación con Cusco FC para fichar a Facundo Callejo. En ese escenario, el delantero crema iría al cuadro cusqueño junto a un monto económico adicional. Lo concreto es que el ‘Tunche’ no seguiría en la ‘U’ y tampoco jugaría en otro grande de la Liga 1.

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El ‘Tunche’ José Rivera se perdió una clara opción de gol en el partido entre Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo José Rivera tiene contrato con Universitario?

José Rivera tiene contrato vigente con Universitario hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente José Rivera?

José Rivera vale 800 mil euros a sus actuales 29 años, según el último informe de Transfermarkt.

Datos claves

La relación entre José Rivera y Universitario de Deportes quedó quebrada tras dos polémicos episodios.

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La directiva crema no permitirá que el ‘Tunche’ refuerce a Alianza Lima, FBC Melgar o Sporting Cristal.