Tras salir ganador del Apertura, Alianza Lima tendrá nuevo DT y debutará ante FC Cajamarca

Alianza Lima no podrá tener a Pablo Guede en el banquillo para su próximo partido. El argentino no estará disponible por una intervención médica, por lo tanto el conjunto de La Victoria en este momento tiene un nuevo DT que será el que lleve al equipo para el juego contra FC Cajamarca.

Publicidad

Su nombre es Brayan Angulo y será el encargado de dar las instrucciones en el siguiente partido. El colombiano es asistente de Guede, pero en este caso se encargará de tomar su lugar en su ausencia. Por lo que se espera que se mantenga la idea que ha tenido el equipo a lo largo de la campaña 2026.

Brayan Angulo (Foto: Alianza Lima).

¿Quién es Brayan Angulo?

Más conocido como ‘Chico Angulo’ es un exjugador colombiano que estuvo en una gran de equipos. Eso sí, como asistente no tiene mucho tiempo realmente, recién comenzó con Guede hace un año cuando estuvieron en Puebla, que sería el último equipo en el que estuvo en actividad.

Publicidad

Con 36 años de edad tendrá su primera oportunidad al frente de un equipo. Si bien será de forma momentánea, esta es una gran experiencia para él de demostrar lo mucho que ha aprendido de la mano del DT argentino. Así que seguramente se podrá ver que puede seguir la línea que se ha mantenido.

La carrera de Brayan Angulo:

América de Cali

Boavista

Leixoes

Deportivo La Coruña

Rayo Vallecano

Atlético Baleares

Granada

Ludogorets Razgrad

Juguares de Chiapas

Puebla

Tijuana

Toluca

Puebla

¿Cuándo juega Alianza Lima vs FC Cajamarca?

Por la última fecha del Torneo Apertura, FC Cajamarca recibirá a Alianza Lima. Este partido se disputará el día domingo 31 de mayo desde las 13:15 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de L1 Max, mientras que se podrá seguir todas las incidencias en Bolavip Perú.

Publicidad

Datos Claves