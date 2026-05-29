En Universitario hay un nuevo enojo con el ‘Tunche’ Rivera por la entrevista con Jefferson Farfán

Gustavo Peralta reveló que en Universitario existe molestia con el delantero nacional tras su entrevista en el programa de Jefferson Farfán.

La situación de José Rivera en Universitario de Deportes continúa generando repercusiones dentro del club. Cuando parecía que el panorama comenzaba a calmarse tras la polémica por la camiseta y sus recientes declaraciones públicas, ahora surgió un nuevo foco de molestia en la interna ‘crema’ relacionado a su aparición en el programa ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

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El periodista Gustavo Peralta reveló en ‘Linkeados’ que existe incomodidad en la ‘U’ debido a que el delantero acudió a la entrevista sin contar, presuntamente, con autorización de la institución. Aunque aclaró que este tema no es el principal conflicto actualmente, sí habría generado fastidio en la administración.

“En la ‘U’ hay molestia por haber ido a declarar al programa ‘Enfocados’, que no hay nada contra ellos, pero según el club no ha tenido permiso para ir a declarar ahí”, señaló Peralta.

LAS DECLARACIONES



José Rivera dio detalles sobre su bajón futbolístico, las críticas, momentos difíciles y la falta de respeto al club.



Tal vez no sea el espacio adecuado para exponer estos temas, pero ahora el club tendrá que aclarar MUCHOS TEMAS. pic.twitter.com/D694p34ua3 — Son Opiniones, No Datos (@SonOpiniones_ND) May 29, 2026

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Universitario quiere contar con el ‘Tunche’ Rivera

Pese a toda la controversia alrededor del ‘Tunche’, desde Universitario tendrían decidido mantenerlo dentro del proyecto deportivo para esta temporada. Según el mencionado comunicador, el propio José Rivera solicitó conversar con la administración del club y la respuesta sería clara: quieren que continúe en el plantel.

Además, explicó que Héctor Cúper todavía no ha podido utilizar al delantero debido a que el futbolista manifestó sufrir una lesión, motivo por el cual no viene entrenando con normalidad junto al grupo.

“La administración le va a hacer saber a Cúper que el ‘Tunche’ es parte del equipo”, comentó el periodista.

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La ‘U’ no quiere reforzar a un rival directo

Otro de los puntos que reveló Peralta tiene que ver con la posibilidad de que José Rivera decida salir de Universitario en el próximo mercado. De acuerdo a la información brindada, el club ‘merengue’ no permitiría bajo ningún escenario que el delantero fiche por un rival directo de la Liga 1.

Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar serían equipos descartados en caso el atacante mantenga su intención de marcharse. Incluso, el periodista señaló que existirían condiciones económicas que el jugador tendría que cumplir si insiste con dejar Ate.

“Si él se quiere ir y sigue en esa postura, habrán condiciones económicas que tendrá que cumplir”, sostuvo Peralta.

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Mientras tanto, el futuro del ‘Tunche’ Rivera sigue siendo incierto y su situación continúa siendo uno de los temas más comentados alrededor de Universitario de Deportes.

DATOS CLAVES

José Rivera generó molestia en Universitario por asistir sin permiso al programa de Jefferson Farfán.

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La administración ‘crema’ quiere que el delantero continúe y no reforzará a rivales directos.