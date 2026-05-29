Se sorteó el cuadro de la Copa Sudamericana: los posibles rivales de Sporting Cristal y Cienciano en octavos de final

Conmebol realizó el sorteo de los octavos de final y el cuadro de la Copa Sudamericana. Ambos equipos peruano podrían tener más rivales brasileños.

Este viernes 29 de mayo se sorteó el cuadro definitivo de la Copa Sudamericana 2026. Tras el final de la fase de grupos y la confirmación de los partidos de Playoffs, se conoció cómo se jugarán los octavos de final y los potenciales cruces hasta llegar a la gran final en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia. De esta manera, Sporting Cristal y Cienciano ya conocen su camino.

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Los dos equipos peruanos que aún tienen vida en competencias internacionales son Sporting Cristal y Cienciano. Los ‘Celestes’ llegan provenientes de la Copa Libertadores, donde lograron el tercer lugar del Grupo F. En tanto, el ‘Papá de América’ logró el segundo lugar en el Grupo B de la Sudamericana. Ambos jugarán los Playoffs clasificatorios a octavos de final.

De esta forma, conocieron sus potenciales rivales en los octavos de final del torneo, los cuales son los equipos que terminaron en el primer lugar de cada grupo de la Copa Sudamericana 2026.

Así quedaron los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors/O’Higgins vs. Recoleta

Bolívar/Gremio vs. Sao Paulo

Independiente Santa Fe/Caracas vs. River Plate

Independiente Medellín/Vasco da Gama vs. Olimpia

Sporting Cristal /Bragrantino vs. Atlético Mineiro

/Bragrantino vs. Atlético Mineiro UCV/Santos vs. Macará

Nacional/Tigre vs. Montevideo City Torque

Lanús/Cienciano vs. Botafogo

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Así quedó el cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Así quedó el cuadro y el camino a la final de la Copa Sudamericana 2026.

El rival de Sporting Cristal en octavos de la Copa Sudamericana y el camino a la final

Sporting Cristal ya conocía su rival en el Playoff clasificatorio a octavos de final. Al quedar como el segundo peor tercero de la Copa Libertadores 2026 juega con el segundo mejor escolta de grupos de la Sudamericana. En este caso, su rival será Bragantino, un equipo brasileño, conocido por ser propiedad de la marca de bebidas energéticas, Red Bull.

Bragantino fue rival de River en esta Copa Sudamericana 2026.

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Ahora, con el sorteo, se confirmó que, en caso de superar a Bragantino, enfrentaría a otro equipo brasileño: Atlético Mineiro. Casualmente, el ‘Galo’ fue rival de Cienciano en la fase de grupos de la Sudamericana, por lo que ya tiene experiencia en esta temporada jugando en el Perú, (aunque, en la altura de Cusco).

En caso de superar a Mineiro, en cuartos de final, el ‘Celeste’ podría enfrentar a otro brasileño como Santos, si es que supera en el Playoff a UCV de Venezuela y, en tal caso, en octavos, a Macará de Ecuador. Para semifinales, podría aparecer Cienciano en su camino, Botafogo de Brasil, Lanús, último campeón de Sudamericana, entre otros. Y en la final, se asoman Boca, River, Gremio, Sao Paulo y Vasco da Gama como favoritos.

El rival de Cienciano en octavos de la Copa Sudamericana y el camino a la final

Cienciano también ocupa la parte del cuadro en donde está Sporting Cristal, aunque en un potencial cruce de semifinales. Antes, en el Playoff, debe jugar ante Lanús, el campeón de la edición 2025 de la Copa Sudamericana. Este cruce se produjo luego de que el conjunto argentino fue el segundo mejor tercero de Libertadores y el ‘Papá’ el segundo peor escolta en este torneo.

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Luego, si supera al ‘Granate’, el equipo de Horacio Melgarejo enfrentaría a Botafogo de Brasil, un duro oponente. Ya para etapa de cuartos de final, aparecen dos potenciales equipos uruguayos como Nacional y Montevideo City Torque o Tigre de Argentina (rival en este certamen de Alianza Atlético en fase de grupos) como rivales.

Y, en semifinales, podría coincidir con Sporting Cristal o alguno de los potenciales oponentes del equipo de Zé Ricardo antes mencionados. En la final, el mismo caso donde en la parte superior del cuadro aparecen más equipos argentinos y brasileños.

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¿Cuándo se juegan los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026?

Los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026, donde jugarán Sporting Cristal y Cienciano, se jugarán apenas termine el Mundial 2026. Los partidos de ida están estipulados para jugarse entre el 21 y 23 de julio. En tanto, los partidos de vuelta serán entre el 28 y el 30 del mismo mes.

Las fechas a tener en cuenta para la Copa Sudamericana 2026

RONDA IDA VUELTA Playoffs de octavos 21-23 de julio 28-30 de julio Octavos de final 11-13 de agosto 18-20 de agosto Cuartos de final 8-10 de setiembre 15-17 de setiembre Semifinales 13-14 de octubre 20-21 de octubre Final Partido único 21 de noviembre

Datos claves

Sporting Cristal enfrentará a Bragantino en los Playoffs de la Sudamericana 2026.

enfrentará a Bragantino en los Playoffs de la Sudamericana 2026. Cienciano disputará su llave de Playoffs ante Lanús, campeón de la edición 2025.

disputará su llave de Playoffs ante Lanús, campeón de la edición 2025. 21 al 23 de julio se jugarán los partidos de ida de esta fase.