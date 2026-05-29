Tras coronarse campeón del Torneo Apertura 2026, Jairo Vélez habló sobre el día a día de Alianza Lima y Pablo Guede.

Alianza Lima vive una etapa de alta exigencia competitiva bajo la dirección técnica de Pablo Guede y en ese contexto el volante ofensivo Jairo Vélez reveló detalles del día a día del plantel íntimo en una entrevista con L1 MAX, donde describió el ambiente interno del equipo.

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El jugador ecuatoriano nacionalizado peruano explicó que el trabajo bajo las órdenes de Pablo Guede es intenso, con entrenamientos muy exigentes y una dinámica que busca mantener al grupo en constante competencia interna para sostener el rendimiento durante toda la temporada.

Sin embargo, también destacó el manejo de grupo del técnico argentino, resaltando que sabe equilibrar la presión con momentos de cercanía y buen ambiente dentro del vestuario de Alianza Lima.

“Pablo Guede tiene una buena relación con nosotros. Sabe manejar el grupo, tiene sus momentos en que se pone insoportable, pero después nos hace bromas”, comentó Jairo Vélez, dejando en claro la dualidad del estilo del entrenador.

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Jairo Vélez jugando un partido con Alianza Lima en Matute durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Así es el día a día en Alianza Lima con Pablo Guede

El testimonio de Jairo Vélez refleja la exigencia que atraviesa Alianza Lima en la búsqueda de mantener el nivel competitivo tanto en la Liga 1 como en torneos internacionales.

Con un estilo de trabajo intenso, Pablo Guede ha logrado imponer una disciplina fuerte dentro del plantel íntimo, combinando momentos de presión con espacios de convivencia que buscan fortalecer la unión del grupo a lo largo de la temporada.

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Jairo Vélez antes de ejecutar un tiro libre con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, pero es probable que le renueven la confianza hasta diciembre del 2027.

¿Hasta cuándo Jairo Vélez tiene contrato con Alianza Lima?

Jairo Vélez tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, tras ser fichado en enero del 2026 al sacarlo de Universitario.

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Datos claves

Jairo Vélez describió el exigente ambiente de Alianza Lima bajo la dirección de Pablo Guede.

El futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano elogió el manejo del grupo del entrenador Pablo Guede.

La entrevista fue concedida de manera exclusiva para la señal deportiva de L1 MAX.