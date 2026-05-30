PSG vs Arsenal: El gol de Kai Havertz para el 1-0 a los 5 minutos de la final de Champions League

Kai Havertz abrió el marcador rápido para el Arsenal en la final ante PSG. Se fue solo tras un par de rebotes insólitos. Venció de gran forma a Matvey Safonov.

Arsenal se puso 1-0 arriba rápido ante PSG en la final de la UEFA Champions League en el Puskás Aréna. A los 5 minutos del primer tiempo, Kai Havertz madrugó a la defensa parisina y venció al arquero Matvey Safonov para anotar el primer gol del partido.

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Luego de una serie de rebotes, Havertz se fue casi solo de izquierda al medio para quedar mano a mano con Safonov. Lo fusiló con su remate y decretó el 1-0 para Arsenal en el amanecer del partido. Delirio de los hinchas del Arsenal, que llegaron en gran número a Budapest.

¡¡LA COBRA KAI DE LAS FINALES!! GOLAZO DE HAVERTZ PARA MARCAR EL 1-0 DEL ARSENAL ANTE PSG EN EL ARRANQUE DEL PARTIDO.



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Es el segundo gol en una final de Champions League para Kai Havertz. Cabe recordar que en la definición de 2021, anotó el 1-0 del Chelsea ante Manchester City al minuto 42 también del primer tiempo. Así, el alemán demuestra que es un goleador en partidos importantes.

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La defensa del PSG quedó muy mal parada debido al rebote en el despeje que intentó Marquinhos, luego de un balón largo de Piero Hincapié. Terminó siendo una asistencia para el delantero de los ‘Gunners’ para irse solo de cara al arco contrario.

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