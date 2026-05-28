Pablo Lavandeira no es más jugador de FC Cajamarca y todo está encaminado para que sea el nuevo refuerzo de Sporting Cristal.

Pablo Lavandeira no continuará en FC Cajamarca luego de decidir resolver su contrato y quedar oficialmente como jugador libre, situación que rápidamente despertó el interés de varios equipos del fútbol peruano de cara al Torneo Clausura 2026.

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En medio de ese panorama, Sporting Cristal apareció como el principal candidato para quedarse con el volante ofensivo y las negociaciones ya comenzaron entre ambas partes con un escenario bastante favorable para concretar el fichaje.

La intención del cuadro celeste es sumar experiencia y jerarquía en el mediocampo ofensivo, especialmente pensando en el segundo semestre de la temporada, donde tendrá doble competencia entre la Liga 1 y los Play-offs de la Copa Sudamericana.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo estaría encaminado para que Pablo Lavandeira se convierta en nuevo jugador de Sporting Cristal y se sume al plantel en las próximas semanas como uno de los refuerzos más importantes del mercado local.

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Pablo Lavandeira durante su segunda etapa en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Sporting Cristal piensa en la Sudamericana y el Clausura

La llegada de Pablo Lavandeira sería el primer gran refuerzo de Sporting Cristal para afrontar el Torneo Clausura 2026, torneo donde buscarán pelear nuevamente por el campeonato nacional.

Además, el volante también sería inscrito para disputar los Play-offs de la Copa Sudamericana, instancia en la que el cuadro rimense tendrá un duro enfrentamiento frente a Red Bull Bragantino en una serie de ida y vuelta que definirá el pase a los octavos de final.

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Sporting Cristal jugará ante Bragantino por los Play-offs de la Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol)

Pablo Lavandeira jugó en Alianza y Universitario

Pablo Lavandeira tiene una amplia carrera en el fútbol peruano e incluso jugó en Universitario y Alianza Lima, cuestión curiosa pues todo indica que fichará por Sporting Cristal, habiendo defendido así la camiseta de los tres grandes de Perú.

¿Cuánto vale actualmente Pablo Lavandeira?

Pablo Lavandeira vale 200 mil euros a sus actuales 36 años, según el último reporte de Transfermarkt.

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Datos claves

Pablo Lavandeira quedó oficialmente como jugador libre tras resolver su contrato con el FC Cajamarca.

El club Sporting Cristal inició negociaciones favorables para concretar el fichaje del mediocampista uruguayo.

El volante sería inscrito para jugar el Torneo Clausura y los Play-offs ante Red Bull Bragantino.