Destapan la verdad sobre el supuesto acercamiento entre Sporting Cristal y Rodrigo Ureña

En las últimas horas, el chileno fue vinculado con el club 'rimense' como posible refuerzo para el Torneo Clausura. ¿Qué se sabe?

Sporting Cristal ya empezó a evaluar incorporaciones para potenciar su plantel de cara al Torneo Clausura. En medio de ello, surgió el nombre de Rodrigo Ureña como una de las opciones que maneja el club ‘rimense’ en este mercado.

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Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta informó que el volante chileno no ha recibido ningún contacto ni propuesta formal por parte de los ‘celestes’ para disputar el segundo torneo de la temporada.

Rodrigo Ureña no llegará a Sporting Cristal

Además, el mencionado comunicador señaló que ve poco probable una llegada de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal, ya que el mediocampista no tendría interés en jugar por el equipo dirigido por Zé Ricardo tras su paso reciente por Universitario.

“He leído en las últimas 24 horas que Sporting Cristal ha contactado a Rodrigo Ureña y no hay nada con Cristal. Cristal no ha contactado a Ureña ni Ureña tendría intenciones de ir a Cristal tampoco”, expresó Peralta en el programa de YouTube ‘Linkeados’.

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Posterior a ello, agregó lo siguiente: “He escuchado que le han lanzado una oferta, que Rodrigo la está analizando y nada, no ha llegado oferta ni llamada“.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rodrigo Ureña con Millonarios?

Además, otro factor que complicaría su salida es el gran presente que atraviesa Rodrigo Ureña en Millonarios, quien ya suma 24 partidos y cuatro asistencias, consolidándose como una pieza clave en el esquema de Fabián Bustos.

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Rodrigo Ureña en Millonarios de Colombia.

Del mismo modo, su salida tampoco sería sencilla debido a que mantiene contrato hasta finales del 2027 y cuenta con una importante cláusula de rescisión.

DATOS CLAVES

Rodrigo Ureña no recibió ofertas ni llamadas de Sporting Cristal para el Torneo Clausura.

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El mediocampista chileno mantiene un contrato vigente con Millonarios hasta finales de 2027.