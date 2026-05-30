Qué pasa si PSG y Arsenal empatan: las reglas de la final de la UEFA Champions League 2025-26

PSG y Arsenal podrían definir la final más allá de los 90 minutos. Conoce qué establece el reglamento de la UEFA en caso de empate.

La final de la UEFA Champions League 2025-26 entre PSG y Arsenal promete ser uno de los partidos más emocionantes de la temporada europea. Ambos clubes llegan con grandes figuras y el objetivo de conquistar la ‘Orejona’, por lo que no se descarta que el encuentro termine igualado en el tiempo reglamentario.

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Ante ese escenario, muchos aficionados se preguntan qué sucede si el marcador termina empatado tras los 90 minutos.

¿Habrá tiempo extra si PSG y Arsenal empatan?

Sí. En caso de igualdad al finalizar el tiempo reglamentario, la final de la Champions League se extenderá a una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15 minutos cada uno.

Durante este periodo adicional, ambos equipos tendrán la oportunidad de romper el empate y quedarse con el título europeo. Además, los entrenadores podrán realizar ajustes tácticos importantes pensando en el desgaste físico de sus futbolistas.

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¿Qué pasa si el empate continúa en la final de la Champions League?

Si PSG y Arsenal siguen empatados después de la prórroga, el campeón de la UEFA Champions League 2025-26 se definirá mediante una tanda de penales.

Cada equipo ejecutará una serie de disparos desde los doce pasos hasta que uno logre imponerse sobre el otro. Este formato ha decidido algunas de las finales más recordadas en la historia del torneo europeo.

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De esta manera, la expectativa es máxima para un partido que podría extenderse más allá de los 90 minutos y regalar un cierre dramático en la lucha por la ‘Orejona’.

¿A qué hora juega y dónde ver PSG vs Arsenal?

En Perú, el encuentro entre los dirigidos por Luis Enrique y Mikel Arteta se podrá ver desde las 11:00 horas locales. En cuanto a la transmisión, estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Sudamérica, con excepción de Brasil. Además, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming Disney+.

DATOS CLAVES

El encuentro entre PSG y Arsenal definirá al campeón de la UEFA Champions League.

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Un empate en los 90 minutos obligará a jugar una prórroga de 30 minutos.