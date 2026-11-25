Hoy tenemos un partido por Champions League. Se enfrentan Barcelona vs Sabah Baku. Conoce cuáles serán las alineaciones confirmadas de ambos.

El FC Barcelona visita este miércoles 25 de noviembre al Sabah FK en el Estadio Olímpico de Bakú por la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El compromiso arranca a las 12:45 p. m. (hora de Perú) y 18:45 (hora de España), en un recinto azerbaiyano que rozará el lleno absoluto tras agotarse cerca de 70.000 localidades.

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A pocas horas del pitazo inicial, la UEFA aún no ha hecho oficiales las planillas definitivas, ya que los onces se publican exactamente una hora antes del comienzo del juego. Sin embargo, tanto Hansi Flick como Valdas Dambrauskas tienen prácticamente definidos sus esquemas tácticos para este choque europeo.

Lamine Yamal no estará presente en el campo para jugar hoy. (Foto. X).

Alineación elegida del Barcelona vs. Sabah FK

Hansi Flick apuesta por un sistema 4-2-3-1 para buscar los tres puntos en Azerbaiyán y afianzar al cuadro azulgrana en la zona de clasificación directa a los octavos de final, ubicándose actualmente en la quinta casilla con 9 unidades.

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Once probable del FC Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Raphinha.

Alineación elegida del Sabah FK vs. Barcelona

Por su parte, el entrenador lituano Valdas Dambrauskas mantiene su dibujo habitual de 4-2-3-1 con el bloque que ha convertido al conjunto azerbaiyano en una de las revelaciones del torneo.

Once probable del Sabah FK (4-2-3-1): Stas Pokatilov; Akim Zedadka, Steve Solvet, Rahman Dashdamirov, Tymoteusz Puchacz; Ivan Lepinjica, Du Queiroz, Umarali Rakhmonaliev; Christian Nwachukwu, Orphé Mbina y Joy-Lance Mickels.

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Cambios tácticos y novedades en los banquillos

En el FC Barcelona, Hansi Flick ajusta su frente de ataque para compensar el desgaste del último duelo liguero ante el Villarreal y el largo desplazamiento hacia territorio caucásico. La principal novedad radica en ubicar a Raphinha como falso nueve, una variante que permite explotar la velocidad al espacio de Karim Adeyemi y Anthony Gordon.

En la zaga azulgrana, Pau Cubarsí comanda la defensa tras superar unas molestias físicas, acompañado por el perfil zurdo de Gerard Martín. En el centro del campo, Fermín López parte con ventaja para ser titular detrás del punta, mientras Marc Bernal y Gavi aguardan en el banquillo como opciones de rotación para dar descanso a Pedri o Frenkie de Jong.

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Las lesiones han obligado al técnico alemán a mirar hacia La Masía para completar la expedición. Entran por primera vez en una convocatoria europea el extremo belga de 18 años Jesse Bisiwu y el defensa central juvenil Àlex Campos, ambos procedentes del filial azulgrana.

Por el lado del Sabah FK, la propuesta se basa en la presión alta y las transiciones rápidas lideradas por el lateral polaco Tymoteusz Puchacz, el pivote croata Ivan Lepinjica y el atacante ruandés Joy-Lance Mickels. La única duda en el once local pasa por el costado derecho entre Christian Nwachukwu y Xander Severina.

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Bajas confirmadas para el partido de hoy

El departamento médico del club catalán reporta seis ausencias confirmadas que condicionan las variantes de Hansi Flick en Bakú:

Lamine Yamal: Descartado tras resentirse de unas molestias en el tobillo derecho.

Andreas Christensen: Baja por problemas musculares en el sóleo.

Rodri Hernández: Fuera de la convocatoria por una lesión en el bíceps femoral.

Roony Bardghji: Continúa su proceso de recuperación tras una rotura de ligamento cruzado anterior.

Xavi Espart: Ausente por una lesión de tobillo.

Hamza Abdelkarim: No viajó debido a una sobrecarga muscular.

En el conjunto local, Valdas Dambrauskas no podrá contar con el mediocampista azerbaiyano Khayal Aliyev por lesión, ni con el defensor sudafricano Aden McCarthy, quien debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas.

DATOS CLAVE

FC Barcelona enfrenta al Sabah FK el 25 de noviembre a las 12:45 (Perú).

Hansi Flick apuesta por un 4-2-3-1 con Raphinha como falso nueve en Bakú.

Seis bajas confirmadas en Barcelona, incluyendo a Lamine Yamal, Rodri Hernández y Andreas Christensen.