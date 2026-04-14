¡Entretiempo! Liverpool 0-0 PSG EN VIVO Y GRATIS por la UEFA Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Liverpool y PSG miden fuerzas el día de hoy en el mítico Anfield Road. A continuación, disfruta de todas las incidencias de este partidazo.

Las delegaciones de Liverpool y PSG dijeron presente en las instalaciones de Anfield Road a minutos de que empiece el partido por la Champions League.

Los jugadores titulares de Liverpool y PSG pisan el gramado de Anfield Road a minutos de que ruede el balón por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Liverpool y PSG disputan el primer tiempo del partido en Anfield Road en el marco de la vuelta por los cuartos de final de la Champions League.

En este inicio de partido, tanto Liverpool como PSG muestran sus armas y ya intentan llegar con peligro sobre las áreas rivales.

Tras una buena acción de Frimpong, apareció Wirtz para mandar un centro sobre el área de PSG y el balón fue perdió en el tiro de esquina.

Tras un despeje fuera del área de Mamardashvili, apareció Dembelé para rematar con peligro en lo que pudo ser la apertura del marcador. El arquero de Liverpool salvó a los suyos con una estupenda volada.

Apareció Kerkez para encarar a Hakimi y luego sacar un centro hacia el área de PSG. No fue preciso y el balón fue atrapado sin problemas por Safonov.

Tras una buena acción por parte de Neves, fue Dembelé quien se encontró con el balón en área de Liverpool e increíblemente mandó el balón a los cielos cuando pudo haber sido la ventaja para PSG.

Luego de una muy buena acción y pase filtrado por parte de Gravenberch, fue Isak quien falló su remate ante la salida de Safonov en área chica de PSG. Finalmente, la acción quedaría anulada por offside del atacante sueco.

Tanto Liverpool como PSG buscan la posesión del balón en el intento de manejar el trámite del partido y a la vez generan acciones de peligro en ambas áreas.

Ekitiké quedó tendido en el campo de juego y pidió atención médica luego de trabarse en una acción en donde quiso disputar un balón y no pudo llegar.

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Tras un centro de Salah, entre Konaté y Kerkez tuvieron la chance de abrir el marcador en Anfield Road y el arquero Safonov salvó de manera increíble a PSG.

Liverpool y PSG igualan sin goles en el tramo final del primer tiempo. Por ahora, la ventaja global sigue siendo por 2-0 a favor de los franceses gracias al triunfo en el partido de ida en el Parque de los Príncipes.

Vitinha se sumó al área de Liverpool y probó un remate por encima del arquero Mamardashvili, pero lo hizo muy débil y la acción no pasó a mayores.

El '10' de Liverpool fue amonestado por una dura falta en contra de un Joao Neves, quien estaba a punto de superarlo en una acción dividida.

Liverpool y PSG igualan sin goles al término del primer tiempo en Anfield Road. Nos vamos al descanso y volvemos en 15' para la etapa final del encuentro.

En uno de los partidos más atrapantes de esta semana, Liverpool y París Saint Germain se enfrentan por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Anfield Road es testigo de un emocionante juego que por ahora tiene la ventaja de 2-0 a favor de los franceses, aunque nada está dicho y los ingleses querrán hacer historia en casa.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro decisivo de hoy, el pasado miércoles 8 de abril se disputaron los primeros 90 minutos de juego y fue París Saint Germain quien se quedó con el triunfo gracias a los goles de Desiré Doué y Jvicha Kvaratsjelia. Es decir, ahora Liverpool tiene la responsabilidad de darle vuelta al marcador si quieren seguir compitiendo en la Champions League.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. PSG por la Champions League?

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

15:00 | Bolivia,, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Liverpool vs. PSG por la Champions League?