¡Entretiempo! Liverpool 0-0 PSG EN VIVO Y GRATIS por la UEFA Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

En uno de los partidos más atrapantes de esta semana, Liverpool y París Saint Germain se enfrentan por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Anfield Road es testigo de un emocionante juego que por ahora tiene la ventaja de 2-0 a favor de los franceses, aunque nada está dicho y los ingleses querrán hacer historia en casa.
En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro decisivo de hoy, el pasado miércoles 8 de abril se disputaron los primeros 90 minutos de juego y fue París Saint Germain quien se quedó con el triunfo gracias a los goles de Desiré Doué y Jvicha Kvaratsjelia. Es decir, ahora Liverpool tiene la responsabilidad de darle vuelta al marcador si quieren seguir compitiendo en la Champions League.
¿A qué hora juegan Liverpool vs. PSG por la Champions League?
- 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 14:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
- 15:00 | Bolivia,, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 16:00 | Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
¿Dónde ver Liverpool vs. PSG por la Champions League?
- Argentina | FOX Sports 2, Disney Plus Premium
- Chile | ESPN 5 y Disney Plus Premium
- Resto de Sudamérica | ESPN 2 y Disney Plus Premium
- España | Movistar Liga de Campeones 2
- México | TNT Sports y HBO MAX
- Centroamérica | ESPN 2 y Disney Plus Premium
- Estados Unidos | Paramount + y VIX Premium