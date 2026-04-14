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Champions League

¡Entretiempo! Liverpool 0-0 PSG EN VIVO Y GRATIS por la UEFA Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Liverpool y PSG juegan en Anfield Road por un lugar en las semifinales de la UEFA Champions League. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

45'+5 ¡Final del primer tiempo!

Liverpool y PSG igualan sin goles al término del primer tiempo en Anfield Road. Nos vamos al descanso y volvemos en 15' para la etapa final del encuentro.

Half-time graphic for Liverpool vs PSG in the Champions League. The half-time score is Liverpool 0-0 PSG. The aggregate score is 0-2.

45'+1 ¡Tarjeta amarilla para Mac Allister!

El '10' de Liverpool fue amonestado por una dura falta en contra de un Joao Neves, quien estaba a punto de superarlo en una acción dividida.

45' ¡Se añaden 4 minutos!

El primer tiempo en Anfield Road entre Liverpool vs. PSG se jugará hasta los 49'.

42' ¡Intento de PSG!

Vitinha se sumó al área de Liverpool y probó un remate por encima del arquero Mamardashvili, pero lo hizo muy débil y la acción no pasó a mayores.

38' ¡Cambio en PSG!

Salió Nuno Mendes (lesionado) - Ingresó Lucas Hernández.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Liverpool y PSG igualan sin goles en el tramo final del primer tiempo. Por ahora, la ventaja global sigue siendo por 2-0 a favor de los franceses gracias al triunfo en el partido de ida en el Parque de los Príncipes.

31' ¡Liverpool muy cerca!

Tras un centro de Salah, entre Konaté y Kerkez tuvieron la chance de abrir el marcador en Anfield Road y el arquero Safonov salvó de manera increíble a PSG.

30' ¡Cambio en Liverpool!

Salió Hugo Ekitiké (lesionado) - Ingresó Mohamed Salah.

28' ¡Lesión en Liverpool!

Ekitiké quedó tendido en el campo de juego y pidió atención médica luego de trabarse en una acción en donde quiso disputar un balón y no pudo llegar.

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26' ¡Roles parecidos!

Tanto Liverpool como PSG buscan la posesión del balón en el intento de manejar el trámite del partido y a la vez generan acciones de peligro en ambas áreas.

22' ¡Se la perdió Liverpool!

Luego de una muy buena acción y pase filtrado por parte de Gravenberch, fue Isak quien falló su remate ante la salida de Safonov en área chica de PSG. Finalmente, la acción quedaría anulada por offside del atacante sueco.

17' ¡Opción clarísima de PSG!

Tras una buena acción por parte de Neves, fue Dembelé quien se encontró con el balón en área de Liverpool e increíblemente mandó el balón a los cielos cuando pudo haber sido la ventaja para PSG.

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14' ¡Aproximación de Liverpool!

Apareció Kerkez para encarar a Hakimi y luego sacar un centro hacia el área de PSG. No fue preciso y el balón fue atrapado sin problemas por Safonov.

10' ¡Gran llegada de PSG!

Tras un despeje fuera del área de Mamardashvili, apareció Dembelé para rematar con peligro en lo que pudo ser la apertura del marcador. El arquero de Liverpool salvó a los suyos con una estupenda volada.

6' ¡Intento de Liverpool!

Tras una buena acción de Frimpong, apareció Wirtz para mandar un centro sobre el área de PSG y el balón fue perdió en el tiro de esquina.

2' ¡De ida y vuelta!

En este inicio de partido, tanto Liverpool como PSG muestran sus armas y ya intentan llegar con peligro sobre las áreas rivales.

1' ¡Empezó el partido!

Liverpool y PSG disputan el primer tiempo del partido en Anfield Road en el marco de la vuelta por los cuartos de final de la Champions League.

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¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Liverpool y PSG pisan el gramado de Anfield Road a minutos de que ruede el balón por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

¡Terminó el calentamiento!

Liverpool y PSG vuelven a sus respectivos vestuarios para ultimar detalles a pocos minutos del inicio del encuentro por Champions League.

¡Calentamiento de los equipos!

Los jugadores titulares y suplentes de Liverpool y PSG realizan los respectivos trabajos precompetitivos a minutos del inicio del encuentro en Anfield Road.

Photography of Giorgi Mamardashvili warming up.
Photography of Hugo Ekitike warming up.

¡Llegadas de los equipos!

Las delegaciones de Liverpool y PSG dijeron presente en las instalaciones de Anfield Road a minutos de que empiece el partido por la Champions League.

Photography of Dominik Szoboszlai arriving at Anfield.
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¡Alineación titular de Liverpool!

Arne Slot preparó el siguiente equipo titular para recibir a PSG en Anfield Road: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Wirtz, Isak y Ekitike.

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¡Alineación titular de PSG!

Luis Enrique alistó el siguiente equipo titular para visitar a Liverpool: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Kvaratskhelia y Dembelé.

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¡Una vista impresionante!

Así luce Anfield Road en la previa del gran partido que disputarán Liverpool vs. PSG por la Champions League.

Photography of Anfield ahead of Liverpool vs PSG.

¡Vestuario listo de PSG!

PSG usará su indumentaria alterna para visitar el día de hoy a Liverpool en Anfield Road y vaya que luce muy bien.

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¡Bienvenidos a la cobertura del Liverpool vs. PSG!

Liverpool y PSG miden fuerzas el día de hoy en el mítico Anfield Road. A continuación, disfruta de todas las incidencias de este partidazo.

A matchday graphic for Liverpool v PSG. Fixture details: Liverpool v PSG 8pm kick-off Anfield Champions League quarter-final 2nd leg

Liverpool vs. PSG por la Champions League.
© Getty Images.Liverpool vs. PSG por la Champions League.

En uno de los partidos más atrapantes de esta semana, Liverpool y París Saint Germain se enfrentan por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Anfield Road es testigo de un emocionante juego que por ahora tiene la ventaja de 2-0 a favor de los franceses, aunque nada está dicho y los ingleses querrán hacer historia en casa.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro decisivo de hoy, el pasado miércoles 8 de abril se disputaron los primeros 90 minutos de juego y fue París Saint Germain quien se quedó con el triunfo gracias a los goles de Desiré Doué y Jvicha Kvaratsjelia. Es decir, ahora Liverpool tiene la responsabilidad de darle vuelta al marcador si quieren seguir compitiendo en la Champions League.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. PSG por la Champions League?

  • 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 14:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador
  • 15:00 | Bolivia,, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 16:00 | Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver Liverpool vs. PSG por la Champions League?

  • Argentina | FOX Sports 2, Disney Plus Premium
  • Chile | ESPN 5 y Disney Plus Premium
  • Resto de Sudamérica | ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • España | Movistar Liga de Campeones 2
  • México | TNT Sports y HBO MAX
  • Centroamérica | ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • Estados Unidos | Paramount + y VIX Premium
Renato Pérez
Renato Pérez
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