Bayern Múnich y PSG igualaron 1-1 este miércoles 6 de mayo en el partido de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. Tras el 5-4 en la ida en París, el empate favoreció a los parisinos en el Allianz Arena de Múnich (global de 6-5) y lo clasificó a la final. Así, defenderá su título ante Arsenal.
PSG jugará la final de la Champions League tras una gran actuación en el partido de vuelta. Fue más que el Bayern Múnich y hasta mereció algún gol más para sentenciar la serie. Khvicha Kvaratskhelia fue gran figura junto a buenos trabajos de Desiré Doué y Fabián Ruiz. Los ‘Bávaros’ quedaron a deber ante su público.
El partido empezó muy bien para el equipo de Luis Enrique. A los 3 minuto, Ousmane Dembélé cerró una gran jugada de Khvicha Kvaratskhelia y marcó el 1-0. A partir de ahí, la serie se le hizo mucho más favorable, mientras que el Bayern fue desesperación.
El equipo de Vincent Kompany trató de tomar la pelota, pero la realidad es que le costó horrores generar jugadas de peligro. Harry Kane fue bien bloqueado por Willian Pacho y Marquinhos, Michael Olise estuvo desaparecido y el único que intentó algo fue Luis Díaz, con algunos desbordes ante Warren Zaïre-Emery.
En tanto, PSG se hizo fuerte con balón, sobre todo, volcando sus ataques a la zona de Kvaratskhelia. En la segunda parte, cuando se juntó con Desiré Doué, llegaron más situaciones de peligro. Allí, quien tuvo trabajo y mantuvo al Bayern en la serie fue Manuel Neuer.
Sobre el final, Harry Kane, con mucho amor propio, marcó el 1-1 para que haya algo de emoción. Sin embargo, el tanto llegó muy tarde, en tiempo de descuento, y a falta de un minuto para el final. No hubo mucho más y la celebración fue de Luis Enrique y compañía.
PSG y Arsenal definirán en el Puskás Arena de Budapest al campeón de esta edición de la Champions League. Los parisinos buscarán el bicampeonato, mientras que los ‘Gunners’ quieren su primer título.
BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
Bayern Múnich vs. PSG, por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, tiene transmisión en vivo de ESPN para toda Sudamérica y de la plataforma Disney+ Premium.
Así fue el minuto a minuto del Bayern Múnich 1-1 PSG
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¡FINAL DEL PARTIDO!
¡PSG a la final! Igualó 1-1 ante Bayern Múnich y se clasificó a la final. Se enfrentará al Arsenal.
49' ST: ¡GOL DEL BAYERN!
Harry Kane marca el 1-1 para que Bayern quede a un gol del alargue.
43' ST: ¡SALVÓ NEUER!
Atajada abajo de Manuel Neuer ante remate de Bradley Barcola.
40' ST: CAMBIOS EN BAYERN Y PSG
Se fue Dayot Upamecano en el local para el ingreso de Lennart Karl. Y, en PSG, entró Senny Mayulu por Nuno Mendes.
34' ST: CAMBIO EN EL BAYERN
Nicolas Jackson entró en lugar de Jamal Musiala.
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33' ST: AMONESTACIÓN EN BAYERN
Luis Díaz fue amonestado por protestar una jugada al árbitro y una reacción infantil.
31' ST: CAMBIOS EN PSG
Se retiraron Desiré Doué y Fabián Ruiz. Entraron Lucas Hernández y Lucas Beraldo.
30' ST: ¡DOUÉ CERCA!
Nuevo remate de Desiré Doué. Pasó al lado del palo de Neuer.
27' ST: ¡LO TUVO DOUÉ!
Remate de Desiré Doué, tras gran jugada de Kvaratskhelia. El balón se fue al lado del palo.
24' ST: ¡SAFONOV LE NEGÓ EL GOL A DÍZ!
Remate de volea y algo incómodo de Luis Díaz. Tapó bien Mátvei Safonov.
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24' ST: REMATE DE OLISE
De derecha al centro, Michael Olise remató y el balón terminó en manos de Safonov.
23' ST: CAMBIOS EN BAYERN MÚNICH
Se retiraron Jonathan Tah y Josip Stanisic para los ingresos de Kim-min Jae y Alphonso Davies.
20' ST: CAMBIO EN PSG
Se fue Ousmane Dembélé y fue reemplazado por Bradley Barcola.
19' ST: ¡SALVÓ OTRA VEZ NEUER!
Desiré Doué casi liquida la serie. Salvó Neuer al Bayern.
16' ST: REMATE DE PAVLOVIC
Aleksandar Pavlovic probó el arco, pero su remate fue débil y fácil para Safonov.
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11' ST: ¡SALVÓ NEUER!
Le detuvo el remate a Kvaratskhelia. El partido se configura para que PSG contraataque.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Últimos 45 minutos de la serie entre PSG y Bayern. Los parisinos ganan 1-0 y se están metiendo en la final.
48' PT: CABEZAZO DE TAH
Jonathan Tah cabeceó tras un centro de pelota detenida. El balón se fue desviado.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
PSG gana 1-0 con el gol tempranero de Ousmane Dembélé. Con este resultado, se está metiendo en la final de la Champions League. Bayern Múnich está obligado a ganar para, al menos, mandar la definición a la prórroga.
47' PT: AMONESTACIÓN EN PSG
Khvicha Kvaratskhelia quiso demorar la reanudación de juego y el árbitro le mostró la tarjeta amarilla.
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44' PT: ¡DOBLE OCASIÓN DE MUSIALA!
Jamal Musiala aparece en los minutos finales del primer tiempo. Primero, con un zurdazo, que atajó bien abajo Safonov. La jugada terminó con otro remate del joven, pero desviado.
41' PT: REBELDÍA DE MUSIALA
Jugada por la derecha de Jamal Musiala, que terminó en un centro, que bloqueó Mátvei Safonov y despejó la defensa parisina.
33' PT: ¡SALVÓ NEUER!
Joao Neves apareció por atrás de todos y, con un cabezazo, forzó a una gran atajada de Manuel Neuer.
¡APARECIÓ MANUEL NEUER! ¡IMPRESIONANTE LA TAPADA DEL ARQUERO DEL BAYERN!
Aleksandar Pavlovic vio la tarjeta amarilla por protestar.
31' PT: ¡BAYERN RECLAMA PENAL!
Una mano de Joao Neves dentro del área desató un nuevo reclamo del Bayern. El árbitro no cobró absolutamente nada y siguió el juego.
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29' PT: EN BAYERN RECLAMA SEGUNDA AMARILLA A MENDES
Una mano de Nuno Mendes desató el pedido unánime de jugadores y cuerpo técnico del Bayern Múnich. El portugués ya tiene amarilla y una segunda provocaría su expulsión. Silbidos al árbitro por la decisión de no amonestarlo.
27' PT: OLISE, CERCA
Remate de Michael Olise desde la izquierda. El balón se fue apenas arriba del travesaño. Sigue ganando PSG 1-0.
23' PT: KVARATSKHELIA, EL MEJOR DEL PARTIDO
Khvicha Kvaratskhelia está imparable. Todos los ataques del PSG pasan por el sector izquierdo donde está el georgiano. Laimer y Upamecano no lo pueden parar.
21' PT: REMATE DE LUIS DÍAZ
Luis Díaz terminó una jugada de peligro con un remate, que se fue desviado.
14' PT: ¡SALVÓ NUNO MENDES!
Tenía el gol Michael Olise abajo del arco tras gran jugada de Luis Díaz. Fue bloqueado por Nuno Mendes. En el contraataque, Kvaratskhelia quedó muy solo, pero rescató un córner.
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VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL 1-0 DE OUSMANE DEMBÉLÉ
¡¡ARRANCÓ EL SHOW!! Centro atrás de Kvaratskhelia Y gran definición de Dembélé para el 1-0 (6-4 global) de PSG vs. Bayern Munich. ¡DOS MINUTOS DE JUEGO!
Nuno Mendes es el primer amonestado del partido por una fuerte entrada contra Michael Olise.
3' PT: ¡GOL DEL PSG!
Mala defensa del Bayern. Kvaratskhelia se fue solo por la izquierda y el centro atrás lo encontró a Ousmane Dembélé para definir directo al 1-0.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Bayern Múnich y PSG ya juegan por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. En juego está un lugar en la final.
¡SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO!
Bayern Múnich y PSG ya están en el campo de juego. Se viene el himno de la Champions, el sorteo de capitanes y el inicio del partido.
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¿QUIÉN ES EL ÁRBITRO DE BAYERN MÚNICH VS. PSG?
El árbitro principal del partido de vuelta entre Bayern Múnich y PSG es el portugués João Pinheiro. A continuación, en detalle, el cuerpo arbitral:
Árbitro principal: João Pinheiro (Portugal)
Asistente 1: Bruno Jesus (Portugal)
Asistente 2: Luciano Maia (Portugal)
Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega)
Árbitro VAR: Marco Di Bello (Italia)
Asistente VAR: Tiago Martins (Portugal)
MICHAEL OLISE SE VUELVE VIRAL POR PARTICULAR LOOK
Hace algunos minutos, cuando Bayern Múnich llegó al Allianz Arena, se volvió viral la entrada de Michael Olise. Es que se lo vio con un particular atuendo, sobre todo, por tapar prácticamente todo su rostro.
Bayern Múnich es el primero en aparecer en el campo de juego del Allianz Arena para el calentamiento previo.
HARRY KANE, A LA CAZA DE MBAPPÉ
Actualmente, el máximo goleador de la UEFA Champions League 2025-26 es Kylian Mbappé (Real Madrid) con 15 goles. Lo puede alcanzar Harry Kane (Bayern), que tiene 13 en la presente edición. Por lo cual, si convierte dos tantos lo alcanzará en la tabla de goleadores. ¿El máximo goleador del PSG? Khvicha Kvaratskhelia, con 10.
LAS BAJAS PARA EL PARTIDO
En Bayern Múnich, hay un cambio con respecto al partido de ida: sale Alphonso Davies en el lateral izquierdo y se mete Konrad Laimer. La baja más importante es la de Serge Gnabry, quien ya le dijo adiós a la temporada por una lesión.
En PSG, por su parte, Achraf Hakimi es la ausencia más importante por un desgarro en el muslo derecho sufrido en el partido de ida. Tampoco está disponible Lucas Chevalier, arquero suplente de Mátvei Safonov por problemas musculares.
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ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA EL PARTIDO
BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
La lista de convocados de PSG para jugar en Múnich (Oficial).
¿QUÉ NECESITA CADA EQUIPO PARA CLASIFICAR A LA FINAL?
PSG tiene la ventaja por la victoria 5-4 en el partido de ida. Por lo tanto, con una victoria o un empate en Alemania se mete en la final de la Champions League.
Bayern Múnich, por su parte, debe ganar sí o sí para tener chances de clasificar a la final. Si resulta ganador por un gol de diferencia, habrá alargue y se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos y, en caso de persistir la igualdad, penales. Si gana por dos goles o más, pasa a la final ante Arsenal.
¡SE DEFINE LA SEGUNDA SEMIFINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE!
Se juega el partido de vuelta entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain. Tras el partidazo en la ida, que terminó 5-4 en favor de los parisinos, se vuelven a ver las caras para conocer al segundo finalista. Espera Arsenal en la definición en el Puskás Arena.
Subeditor de Bolavip Perú con ocho años de experiencia en coberturas deportivas nacionales e internacionales. Fue subeditor de Bolavip Global y Argentina, y trabajó en medios como Clarín, Filo News, Pasión Fútbol, El Heraldo Deportes y Terra México.