PSG y Bayern igualaron en Alemania, lo que permitió la clasificación parisina a la final. Se enfrentará a Arsenal por el título de la Champions.

Bayern Múnich y PSG igualaron 1-1 este miércoles 6 de mayo en el partido de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. Tras el 5-4 en la ida en París, el empate favoreció a los parisinos en el Allianz Arena de Múnich (global de 6-5) y lo clasificó a la final. Así, defenderá su título ante Arsenal.

PSG jugará la final de la Champions League tras una gran actuación en el partido de vuelta. Fue más que el Bayern Múnich y hasta mereció algún gol más para sentenciar la serie. Khvicha Kvaratskhelia fue gran figura junto a buenos trabajos de Desiré Doué y Fabián Ruiz. Los ‘Bávaros’ quedaron a deber ante su público.

El partido empezó muy bien para el equipo de Luis Enrique. A los 3 minuto, Ousmane Dembélé cerró una gran jugada de Khvicha Kvaratskhelia y marcó el 1-0. A partir de ahí, la serie se le hizo mucho más favorable, mientras que el Bayern fue desesperación.

El equipo de Vincent Kompany trató de tomar la pelota, pero la realidad es que le costó horrores generar jugadas de peligro. Harry Kane fue bien bloqueado por Willian Pacho y Marquinhos, Michael Olise estuvo desaparecido y el único que intentó algo fue Luis Díaz, con algunos desbordes ante Warren Zaïre-Emery.

En tanto, PSG se hizo fuerte con balón, sobre todo, volcando sus ataques a la zona de Kvaratskhelia. En la segunda parte, cuando se juntó con Desiré Doué, llegaron más situaciones de peligro. Allí, quien tuvo trabajo y mantuvo al Bayern en la serie fue Manuel Neuer.

Sobre el final, Harry Kane, con mucho amor propio, marcó el 1-1 para que haya algo de emoción. Sin embargo, el tanto llegó muy tarde, en tiempo de descuento, y a falta de un minuto para el final. No hubo mucho más y la celebración fue de Luis Enrique y compañía.

PSG y Arsenal definirán en el Puskás Arena de Budapest al campeón de esta edición de la Champions League. Los parisinos buscarán el bicampeonato, mientras que los ‘Gunners’ quieren su primer título.

Resumen y goles del Bayern Múnich 1-1 PSG

Previa

ALINEACIONES DEL BAYERN MÚNICH VS. PSG

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany. PSG: Mátvei Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves; Desire Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

¿DÓNDE VER EN VIVO BAYERN MÚNICH VS. PSG?

Bayern Múnich vs. PSG, por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, tiene transmisión en vivo de ESPN para toda Sudamérica y de la plataforma Disney+ Premium.

Así fue el minuto a minuto del Bayern Múnich 1-1 PSG