¿Qué pasa si Bayern Múnich gana, empata o pierde ante PSG por la semifinal de Champions League?

Bayern Múnich y PSG se miden hoy, miércoles 6 de mayo, en el Allianz Arena por la vuelta de las semifinales de la Champions League.

Bayern Múnich recibe a Paris Saint-Germain este miércoles 6 de mayo por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League en un partido marcado por el vibrante 5-4 que lograron los franceses en la ida disputada en el Parque de los Príncipes.

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Con ese resultado global parcial, el panorama para el equipo de Luis Díaz está bastante claro y solo tiene algunos escenarios para poder meterse en la gran final del torneo europeo.

Si Bayern Múnich gana por un gol de diferencia, igualará la serie global y el clasificado se definirá en una prórroga. Si la igualdad persiste tras los 30 minutos extras, todo se resolverá en la tanda de penales.

Si el cuadro alemán logra una victoria por dos o más goles de diferencia, clasificará directamente a la final de la UEFA Champions League sin necesidad de tiempo extra.

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Harry Kane festejando un gol con el Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League

En cambio, si Bayern Múnich empata o pierde ante Paris Saint-Germain, quedará eliminado automáticamente y el club parisino avanzará al partido decisivo, lo que sería su tercera final.

El ganador de esta llave enfrentará a Arsenal FC, que ya aseguró su clasificación tras vencer 2-1 a Atlético de Madrid. La final se disputará el sábado 30 de mayo desde las 11:00 AM en el Puskás Aréna.

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Ousmane Dembélé fue elegido el MVP del PSG vs. Bayern Múnich por la ida de las semifinales de la Champions League. (Foto: Champions League)

¿En qué canal ver el partido Bayern Múnich vs. PSG por las semifinales de la Champions League?

El partido Bayern Múnich vs. PSG se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de ESPN y gratis y online por el streaming de la aplicación oficial Disney+. Además, también tendrás el minuto a minuto, el resumen completo y todos los goles del encuentro por la vuelta de las semifinales de la Champions League.

Datos claves

PSG lidera la serie global 5-4 tras el partido de ida en Francia.

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Bayern Múnich clasifica directo si vence por dos o más goles de diferencia.