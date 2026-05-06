Cuándo se juega la final de Champions League entre Arsenal y PSG

La final de la UEFA Champions League ya tiene a sus dos finalistas que esperan por levantar la 'orejona' en el último partido de la temporada.

La UEFA Champions League está a punto de terminar esta temporada 2025-26, después de 188 partidos, tan solo resta uno más para poder conocer al nuevo campeón. En este caso, el partido definitivo se disputará en la capital de Hungría, Budapest.

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El cuadro del Arsenal fue el primero en lograr su clasificación. Eliminó al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium para volver a jugar una final después de 20 años. Esta será la segunda vez que lo logre en su historia, la primera fue ante el Barcelona y terminaron cayendo por 2-1 en París.

Arsenal celebrando el pase a la final de la UEFA Champions League (Foto: Getty).

Por el otro lado tenemos al PSG, actual monarca del fútbol europeo hasta el momento. El conjunto parisino fue campeón la pasada campaña y esta vez repiten el plato llegando a la gran final. Esto después de vencer a otro de los grandes favoritos como es el Bayern Múnich.

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PSG celebrando su pase a la final (Foto: Getty).

¿Cuándo de jugará la final de la UEFA Champions League?

En este caso, el partido definitivo ya tiene fecha y será a finales del mes de mayo, exactamente el sábado 30. Como se mencionó, la final en este caso se disputará en Hungría, exactamente en el Puskás Aréna en Budapest.

Puskás Aréna en Budapest (Foto: Getty).

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Con respecto al estadio que albergará esta final hay que mencionar que es relativamente nuevo. Fue construido desde el 2017 y terminado en el 2019. Tiene una capacidad para recibir a un total de 67 mil aficionados. Por lo que se espera que puedan llegar tanto ingleses como franceses a disfrutar de este encuentro.

¿Dónde ver la final de la UEFA Champions League?

Nadie quiere perderse un partido de esta magnitud, por lo que es importante conocer en donde lo van a transmitir. Para lo que es Sudamérica, estará disponible en el canal de cable ESPN, mientras que en plataformas digitales se podrá disfrutar en Disney+.

Datos Claves

La final entre Arsenal y PSG se jugará el sábado 30 de mayo .

y se jugará el . El partido será en el Puskás Aréna de Budapest con capacidad para 67,000 espectadores .

de Budapest con capacidad para . ESPN y Disney+ transmitirán el encuentro para toda la región de Sudamérica.