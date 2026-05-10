Exjugador de Barcelona y PSG sorprende con contundente opinión sobre Paolo Guerrero: “Fenómeno”

El 'Depredador' recibió elogios de una exfigura de la selección argentina con la que compartió equipo entre 2006 y 2008.

Paolo Guerrero es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia del Perú, y suele recibir elogios de figuras internacionales que coincidieron con él dentro o fuera de la cancha.

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Esta vez, durante una entrevista con el medio ‘Jax Latin Media’, un exjugador con pasado en grandes clubes no dudó en resaltar las cualidades del actual delantero de Alianza Lima.

El exfutbolista, con pasado en clubes como Barcelona y PSG, destacó que el ‘Depredador’ siga vigente en el fútbol profesional. Sus declaraciones llamaron la atención de muchos hinchas, reflejando el reconocimiento internacional que aún conserva.

Exfigura de Barcelona y PSG sorprende con mensaje sobre Guerrero

El exfutbolista en cuestión es el argentino Juan Pablo Sorín, exlateral izquierdo que compartió vestuario con Paolo Guerrero entre 2006 y 2008, cuando ambos coincidieron en el Hamburgo de Alemania.

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“Paolo le mando un abrazo grande, es un fenómeno siempre quiere jugar, quiere hacer goles y es un gran profesional, le deseo lo mejor”, fueron las palabras del exfutbolista argentino al ser consultado por el atacante ‘blanquiazul’.

“El Dibu es un referente para todos los chicos. Después del mundial habían muchísimas camisetas del Dibu después de Leo. Paolo (Guerrero) es un fenómeno, siempre quiere jugar. Le deseo lo mejor”



Juan Pablo Sorín, ex jugador del FC Barcelona



📹 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/h30Il0PRLg — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 10, 2026

¿En qué clubes jugó Juan Pablo Sorín?

Argentinos Juniors

Juventus FC

River Plate

Cruzeiro EC

SS Lazio

FC Barcelona

Paris Saint-Germain FC

Villarreal CF

Hamburger SV

Haldia Heroes FC

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DATOS CLAVES

Juan Pablo Sorín elogió a Paolo Guerrero destacando su profesionalismo y vigencia en el fútbol.

El exfutbolista argentino coincidió con el delantero peruano en el Hamburgo entre 2006 y 2008.

El exlateral de Barcelona y PSG envió un saludo al atacante de Alianza Lima en entrevista.