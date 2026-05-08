Bayern Múnich ya piensa en la próxima temporada. Se busca un futbolista de ataque para ayudar a Díaz y a Olise. Su nombre surge tras la caída en semifinales de Champions League.

Bayern Múnich ya va pensando en el final de temporada, pero sobre todo en lo que viene. El objetivo de la UEFA Champions League terminó tras la eliminación en semifinales a manos del PSG. Horas después de esto, empezó a hacerse fuerte el rumor de la posible llegada de un mediapunta ofensivo. Se trata de Charles De Ketelaere, futbolista de Atalanta.

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Según el periodista Sacha Tavolieri, Bayern Múnich se habría interesado en De Ketelaere para la próxima temporada 2026-27. Se trata de un perfil de futbolista necesario para las aspiraciones futuras del equipo de Vincent Kompany.

Con el futbolista belga no habría problemas para llegar a un acuerdo en su contrato. Sin embargo, tanto Bayern como Atalanta deben negociar su fichaje en las próximas semanas. Los de Bérgamo pagaron 23.7 millones de euros por su llegada desde AC Milan en 2024.

Charles De Ketelaere, figura de Atalanta, en la mira del Bayern Múnich.

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Charles de Ketelaere, una opción ante los problemas con Gnabry y Musiala

De acuerdo a la información de Tavolieri, el perfil de Charles de Ketelaere como fichaje de verano es considerado una prioridad para los ‘Bávaros’. Su calidad técnica, su versatilidad, pero sobre todo, su capacidad para jugar entre líneas son bien vistos en el Allianz Arena.

No sorprende que se busque un jugador de estas características teniendo en cuenta los problemas que tuvo Bayern en la posición de mediapunta. Jamal Musiala todavía no ha vuelto a ser el que fue antes de su grave lesión. En tanto, Serge Gnabry ya cuenta con un largo recorrido en el club y, si bien fue titular, en el club consideran que necesitan otra variante allí.

También será una posición importante para que pueda unirse al tridente de ataque que dio tan buenos resultados en la temporada: Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, que han marcado más de 100 goles entre los tres.

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El belga ha sido un jugador muy importante en Atalanta. Jugó hasta el momento 39 partidos en la temporada, de los cuales en 34 fue titular. Convirtió 5 goles y dio 7 asistencias. En tanto, el equipo llegó hasta octavos de final de Champions League donde fue eliminado, precisamente, por el equipo alemán y marchan en el séptimo lugar de la Serie A.

Datos claves

Charles De Ketelaere interesa al Bayern Múnich para la temporada 2026-27 según Sacha Tavolieri.

interesa al Bayern Múnich para la temporada 2026-27 según Sacha Tavolieri. 23.7 millones de euros pagó Atalanta al AC Milan por su llegada en 2024.

pagó Atalanta al AC Milan por su llegada en 2024. 5 goles y 7 asistencias registra el belga en 39 partidos disputados con Atalanta.