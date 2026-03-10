¿Por qué no juega Harry Kane hoy en Atalanta vs Bayern Múnich por la Champions League 2025-26?

Harry Kane no forma parte de la alineación titular del Bayern Múnich ante Atalanta en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El inglés va al banco de suplentes de los ‘Bávaros’ en Bérgamo. Oportunidad para el senegalés Nicolás Jackson.

Publicidad

Publicidad

Bayern Múnich juega su primer partido de octavos ante Atalanta en busca de un buen resultado para la vuelta en Alemania. Pese a estar en la convocatoria de Vincent Kompany, el inglés Kane va al banco de suplentes. El entrenador lo resguarda tras los problemas que venía arrastrando durante los últimos días.

La convocatoria de Bayern Múnich ante Atalanta (X @FCBayern).

¿Por qué no juega Harry Kane en Bayern Múnich ante Atalanta?

Harry Kane no juega como titular debido a que no se encuentra al 100 por ciento físico. Si bien ya está recuperado de algunas molestias en la pantorrilla, Kompany prefiere tenerlo en el banco de suplentes, a fin de no forzar su vuelta y usarlo en caso de que sea realmente necesario.

Publicidad

Publicidad

Vincent Kompany, junto a Harry Kane (Getty Images).

De esta forma, el delantero inglés, que lleva 45 goles en la temporada (8 por Champions League), esperará su oportunidad ante Atalanta en el banco. Así, Nicolás Jackson tiene la responsabilidad de estar en el ataque desde el arranque. Convirtió 6 goles en 23 partidos (731 minutos en total).

ver también VIDEO: Luis Díaz sorprende con golazo de volea en Bayern Múnich vs Monchengladbach

La alineación titular del Bayern Múnich ante Atalanta

Con la ausencia de Kane, Vincent Kompany decidió poner el siguiente once titular en Bérgamo: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane.

Publicidad

Publicidad

La alineación del Bayern Múnich ante Atalanta (X @FCBayern).

¿A qué hora y dónde ver en vivo Atalanta vs. Bayern Múnich?

Atalanta vs. Bayern Múnich se juega este martes 10 de marzo desde las 21:00 horas local (15:00 horas Perú) en Bérgamo por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

El juego se transmite en vivo por ESPN (Colombia) para toda Sudamérica, con excepción de Argentina, que va por FOX Sports Argentina. En tanto, también se puede ver por Disney+ Premium. Por su parte, en México, se ve por Max México y, en los Estados Unidos, va por Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, UniMás, ViX y SiriusXM FC.

Publicidad

Publicidad

Datos claves