Cuántos futbolistas peruanos jugarán la UEFA Champions League 2026-27

El fútbol peruano estuvo pendiente, del reciente sorteo de la Champions League. Para la edición 2026-27, contaremos si hay cracks nacionales.

El mapa de representación del fútbol sudamericano en las máximas ligas europeas suele ser un termómetro claro de la vigencia de sus seleccionados. En ese contexto, la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27 reúne a 36 de los clubes más importantes del continente bajo un formato unificado.

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A pesar de la expansión del torneo y la inclusión de más equipos en el cuadro principal. La expectativa por ver la bandera peruana en el máximo escenario de clubes ha generado constante debate entre los hinchas.

Los equipos de la UEFA Champions League 2026-27. (Foto: X).

La confirmación oficial para esta temporada

Respondiendo de forma concreta a la interrogante central, ningún futbolista peruano jugará la UEFA Champions League 2026-27. Ninguno de los 36 clubes clasificados a la Fase de Liga cuenta con jugadores de nacionalidad peruana en sus listas oficiales registradas para disputar la competición.

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La cifra en cero se consolidó luego de que finalizaran las rondas previas de clasificación en agosto de 2026. Los pocos futbolistas peruanos que militan en el balompié europeo compiten actualmente en divisiones de menor perfil o en clubes que disputarán torneos continentales secundarios como la UEFA Europa League.

Panorama de la presencia peruana en Europa

La ausencia de seleccionados peruanos en la élite europea refleja la disminución de legionarios en las primeras divisiones de ese continente:

Fases previas: Equipos con presencia o paso reciente de peruanos en ligas como la de Dinamarca o República Checa no lograron superar las llaves de playoffs eliminatorias. Destinos actuales: La mayoría de las figuras de la Selección Peruana concentran su actividad en la Liga 1, la MLS o torneos de Sudamérica. Competiciones secundarias: La representación en la UEFA para este ciclo quedará relegada a fases de grupos de Europa League o Conference League, según los registros del mercado de pases.

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Historial peruano en la Champions League

La falta de representantes nacionales en la edición 2026-27 marca un contraste evidente con la historia del torneo, donde Perú supo tener exponentes de primer nivel que no solo participaron, sino que conquistaron el trofeo.

Futbolista Clubes en Champions Instancia Destacada Víctor Benítez AC Milan Campeón (1962-63) Claudio Pizarro Bayern Múnich, Werder Bremen, Chelsea Campeón (2012-13) Jefferson Farfán PSV Eindhoven, Schalke 04 Semifinalista (2004-05) Juan Manuel Vargas ACF Fiorentina Cuartos de Final Nolberto Solano Newcastle United Fase de Grupos

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Con los bombos de la Fase de Liga ya sorteados, el fútbol peruano deberá esperar al desarrollo de las próximas campañas europeas para buscar el retorno de un compatriota a la ‘Orejona’.

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