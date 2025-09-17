Por qué no juegan Alexis Mac Allister ni Hugo Ekitiké para Liverpool hoy ante Atlético de Madrid por la Champions League 2025-26

Alexis Mac Allister y Hugo Ekitiké no forman parte del once titular de Liverpool para el partido de este miércoles 17 de setiembre en Anfield ante Atlético de Madrid. Se trata del debut de ambos equipos en la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. Arne Slot, entrenador de los ‘Reds’, sorprendió al no incluirlos desde el arranque.

Tanto Mac Allister como Ekitiké son dos de los jugadores más destacados del Liverpool durante la temporada. En el caso del argentino, una pieza clave en el mediocampo para el juego, la creación y la distribución, mientras que el francés aporta en el ataque para ser una amenaza en la defensa rival.

¿Por qué no juegan Alexis Mac Allister ni Hugo Ekitiké hoy en Liverpool vs. Atlético de Madrid?

La decisión de que Alexis Mac Allister y Hugo Ekitiké no sean titulares en el partido Liverpool vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League en Anfield la tomó el entrenador Arne Slot. El motivo sería meramente táctico, ya que el entrenador prefiere otros futbolistas en sus respectivas posiciones.

Publicidad

Publicidad

De hecho, ambos fueron titulares en el partido ante Burnley por la Premier League el pasado domingo. Los Reds ganaron por 1-0 con un gol de penal de Mohamed Salah sobre la hora. Tanto el argentino como el francés fueron reemplazados en el segundo tiempo.

Mac Allister venía acumulando minutos con la Selección Argentina y sumó 45 ante Burnley. Slot decide confiar en Szoboszlai acompañando a Gravenberch, mientras que Jeremie Frimpong vuelve al lateral derecho (el húngaro jugó en esa posición en el último partido).

Por su parte, Ekitiké simplemente deberá ver cómo Alexander Isak tiene sus primeros minutos como titular. El fichaje récord de 150 millones de euros tendrá su debut y ni más ni menos que en la Champions League con Liverpool. Por eso el francés va al banco de suplentes.

Publicidad

Publicidad

La alineación de Liverpool ante Atlético de Madrid

Arne Slot decidió la siguiente alineación titular en Liverpool para el duelo ante Atlético de Madrid en Anfield por la UEFA Champions League: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; y Alexander Isak.

¿Dónde ver en vivo Liverpool vs. Atlético de Madrid hoy?

Liverpool vs. Atlético de Madrid se juega hoy miércoles 17 de setiembre por la fase liga de la Champions League 2025-26. El partido comienza a las 2:00 p.m. (hora Perú) y se puede ver en vivo por ESPN 2 en Perú (en otros países de Sudamérica por los distintos canales de ESPN y en Argentina por FOX Sports) y por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica.

Recordá que hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.

Publicidad