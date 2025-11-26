Thibaut Courtois es la baja más reciente del Real Madrid para el partido ante Olympiacos El Pireo por la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. De esta forma, Xabi Alonso debe contar con Andriy Lunin en la portería para este encuentro, que se disputa en el Estadio Georgios Karaiskakis este miércoles 26 de noviembre.

Real Madrid tiene muchas bajas por distintas lesiones para el partido ante Olympiacos por la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. Tiene ausentes en todas las líneas, pero hubo sorpresa cuando se confirmó que Courtois no atajaría en el encuentro.

¿Por qué no ataja Thibaut Courtois hoy en Olympiacos vs. Real Madrid?

Thibaut Courtois fue baja de la convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Olympiacos. Si bien estuvo presente en el duelo ante Elche el pasado fin de semana, no estaba en condiciones para el viaje a El Pireo, Grecia. Es que, según confirmó el club en un parte médico oficial, padece un “proceso vírico gastrointestinal”, es decir, una gastroenteritis.

Por tal motivo, Xabi Alonso le da los guantes a Andriy Lunin, quien ha sido una garantía cada vez que el belga no pudo estar en el arco ‘blanco’. Debido a este malestar, es probable que sólo ataje este partido ante Olympiacos y luego vuelva Thibaut para el próximo duelo de liga.

De todas maneras, Courtois no es la única baja del Real Madrid, ya que hay que sumar la reciente de Dean Huijsen por una lesión en el cuádriceps. Y, a ellos, hay que mencionar también a los ya lesionados Antonio Rüdiger, Éder Militão, David Alaba, Dani Carvajal y Franco Mastantuono.

La alineación titular del Real Madrid para enfrentar a Olympiacos

Xabi Alonso dispone del siguiente once titular ante tantas ausencias: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

¿A qué hora juegan Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League?

Olympiacos y Real Madrid se enfrentan por la fecha 5 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El horario de inicio del encuentro en este miércoles 26 de noviembre es a las 15:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 17:00 horas. En Venezuela y Bolivia inicia a las 16:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) es a las 12:00 horas. Y en México, comienza a las 14:00 horas.

¿Qué canal transmite en vivo Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League?

Olympiacos vs. Real Madrid se juega este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, Grecia, por la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El partido tiene transmisión en vivo de ESPN 2 (en Argentina es ESPN) y Disney+ Premium para toda Sudamérica.

En tanto, en México va por FOX One y Caliente TV; mientras que en Estados Unidos se puede ver por TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, Paramount+, ViX y UniMás. Y en España tiene transmisión en vivo y en directo en exclusiva de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

