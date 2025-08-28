Es tendencia:
Por qué no hay grupos en la Champions League 2025/26

Desde la temporada pasada, el torneo más importante de Europa cuenta con un formato muy diferente al tradicional.

Por Nicole Cueva

La final de esta edición se disputará en Budapest, el el sábado 30 de mayo de 2026.
© GettyLa final de esta edición se disputará en Budapest, el el sábado 30 de mayo de 2026.

La UEFA Champions League tiene todo listo para iniciar la fase de liga. Luego de los cruces de play-off, ya están definidos los 36 equipos que comenzarán su participación con el objetivo de avanzar a los octavos de final. Por segundo año consecutivo, la forma de disputa será sin fase de grupos.

Para la edición pasada, la UEFA decidió reemplazar el formato tradicional por otro que permitía tener más equipos participantes, mejores enfrentamientos y una última jornada más interesante. Tras el éxito en la primera prueba, se repetirá en esta nueva temporada.

La particularidad es que cada equipo deberá jugar ocho partidos y no seis para avanzar de instancia. Todos los equipos aparecerán en una misma tabla de posiciones: quienes terminen entre el 1° y el 8° puesto pasarán directo a octavos, mientras que los que lo hagan del 9° al 24° jugarán un repechaje ida y vuelta para definir su permanencia en Champions (los que pierdan, a Europa League). Los último 10 de la tabla, quedarán eliminados.

Cómo es el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26

Los equipos están divididos en cuatro bombos, separados por coeficiente. En el sorteo, se sacará la bolilla de un equipo y un software automatizado le asignará ocho rivales, dos de cada bombo. La misma secuencia se repetirá con los 36 clubes participantes.

El software está programado para asignarle a cada equipo dos oponentes de cada bombo y ninguno puede ser de su mismo país, aunque sí podría enfrentarse ante dos equipos de la misma liga.

Los bombos para el sorteo de la Champions League 2025/26

BOMBO 1: PSG (Francia), Real Madrid (España), Manchester City (Inglaterra), Bayern Múnich (Alemania), Liverpool (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Chelsea (Inglaterra), Dortmund (Alemania) y Barcelona (España).

BOMBO 2: Arsenal (Inglaterra), Leverkusen (Alemania), Atlético de Madrid (España), Benfica (Portugal), Atalanta (Italia), Villarreal (España), Juventus (Italia), Eintracht Fránkfurt (Alemania) y Brujas (Bélgica).

BOMBO 3: Tottenham (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Ajax (Países Bajos), Napoli (Italia), Sporting Lisboa (Portgual), Olympiacos (Grecia), Slavia Praga (República Checa), Bodo/Glimt (Noruega) y Marsella (Francia).

BOMBO 4: Copenhague (Dinamarca), Mónaco (Francia), Galatasaray (Turquía), Union SG (Bélgica), Qarabag (Azerbaiyán), Athletic de Bilbao (España), Newcastle (Inglaterra), Pafos (Chipre) y Kairat Almaty (Kazajistán).

