Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras los triunfos de Arsenal, Real Madrid y PSG

La UEFA Champions League se encuentra en su jornada número 5 de 8, en esta oportunidad se dieron encuentro de muy alto nivel este miércoles 26 de noviembre. Siendo el Arsenal el gran ganador de la fecha, al conseguir imponerse ante Bayern Múnich y ser el número uno de la tabla de posiciones por el momento.

En Inglaterra se jugó un partidazo entre Arsenal y Bayern Múnich, el primer tiempo culminó con un empate 1-1 por lado. Pero la segunda mitad fue para los ‘Gunners’, que apretaron el acelerador y consiguieron poner el 3-1 final en la contienda con tantos de Noni Madueke y Gabriel Martinelli.

El Real Madrid por su lado sufrió más de la cuenta ante el Olympiacos, partido bastante inesperado por el resultado. Eso sí, fue una gran jornada de Kylian Mbappé que terminó marcando los 4 goles con el cual vencieron a los griegos que llegaron a los solo 3 tantos.

En País fue otro duelo de altura. PSG venció en un gran juego al Tottenham Hotspur. Duelo con muchos goles que culminó 5-3, Vitinha (3), William Pacho y Fabián Ruíz marcaron para los parisinos, Kolo Muani (2) y Richarlison descantaron.

Así va la tabla de posiciones en la Champions League

Después de jugada la jornada número 5, así terminó la tabla de posiciones de la Champions League:

Partidos de la fecha 5 de la Champions League

Estos son los partidos que se disputarán en la fecha número 5 de la Champions League esta semana.

Martes 25 de noviembre:

Ajax 0-2 Benfica

Galatasaray 0-2 USG

Bodo/Glimt 2-3 Juventus

Dortmund 4-0 Villarreal

Chelsea 3-0 Barcelona

Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen

Napoli 2-0 Qarabag

Marsella 2-1 Newcastle

Slavia Praha 0-0 Athletic Club

Miércoles 26 de noviembre:

Kobenhavn 3-2 Kairat

Pafos 2-2 AS Monaco

Arsenal 3-1 Bayern Múnich

Atlético Madrid 2-1 Inter de Milán

Frankfurt 0-3 Atalanta

Liverpool 1-4 PSV

Olympiacos 3-4 Real Madrid

PSG 3-5 Tottenham

Sporting 3-0 Club Brugge

Datos Claves

El Arsenal venció al Bayern Múnich 3-1 y se colocó como líder de la tabla de posiciones.

Kylian Mbappé anotó los cuatro goles del Real Madrid en la victoria 4-3 contra el Olympiacos.

El PSG cayó 3-5 ante el Tottenham Hotspur en un duelo con ocho goles en París.

