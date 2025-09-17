Por qué no juegan Estêvão Willian ni Alejandro Garnacho en Chelsea ante Bayern Múnich por la Champions League 2025-26

Estêvão Willian y Alejandro Garnacho no forman parte del once titular del Chelsea para el partido de este miércoles 17 de setiembre en el Allianz Arena ante Bayern Múnich. Este encuentro corresponde al arranque de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El entrenador Enzo Maresca decidió que ambos jóvenes vayan al banco de suplentes.
Chelsea hace su debut en esta Champions League y lo hace ante uno de los candidatos al título, como es el Bayern de Vincent Kompany. Duelo con muchas figuras, pero que no tendrá a Estêvão ni a Garnacho, al menos, desde el arranque.
¿Por qué no juegan Estêvão ni Garnacho en Bayern Múnich vs. Chelsea?
Enzo Maresca decidió que tanto Estêvão como Alejandro Garnacho arranquen el partido Bayern Múnich vs. Chelsea en el banco de suplentes. No es más que una decisión táctica por parte del entrenador italiano, que prefiere jugar con jugadores más experimentados en este duelo de Champions.
Ambos jugadores pueden formar parte del ataque del Chelsea, pero Maresca optó por incluir a Enzo Fernández más adelantado, mientras que corre a Cole Palmer a la izquierda, mientras que Pedro Neto va por derecha y el único delantero más adelantado es João Pedro.
Para el segundo tiempo, se espera que tanto Estêvão como Garnacho puedan ser opciones de recambio, pensando en el desequilibrio y la gambeta en velocidad en ataque. Los dos pueden jugar por ambas bandas en el ataque.
La alineación del Chelsea ante Bayern Múnich
Enzo Maresca decidió meter varios cambios en el once titular de Chelsea para enfrentar a Bayern Múnich. La alineación va con Robert Sánchez; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández, Cole Palmer; y João Pedro.
¿Dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Chelsea?
Bayern Múnich vs. Chelsea se juega hoy miércoles 17 de setiembre por la fase liga de la Champions League 2025-26. El partido comienza a las 2:00 p.m. (hora Perú) y se puede ver en vivo por ESPN (Colombia) en Perú (en otros países de Sudamérica por los distintos canales de ESPN) y por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica.
