Por qué no juegan Ousmane Dembélé ni Désiré Doué en PSG hoy ante Atalanta por la Champions League 2025-26

PSG no cuenta con Ousmane Dembélé ni con Désiré Doué para el partido ante Atalanta por la UEFA Champions League 2025-26. Se trata del debut de ambos equipos en la fase liga este miércoles 17 de setiembre. Ambos jugadores no pueden estar del arranque ni tampoco en el banco de suplentes de Luis Enrique.

Dembélé y Doué venían siendo fijas en el once titular de Luis Enrique en PSG a lo largo de esta temporada, como así en la anterior. Sin embargo, se pierden este debut en la Champions League donde los parisinos defienden el título conseguido en la final ante Inter en el Allianz Arena de Múnich.

¿Por qué no juegan Ousmane Dembélé ni Désiré Doué hoy en PSG vs. Atalanta?

Tanto Ousmane Dembélé como Désiré Doué son bajas en el PSG vs. Atalanta debido a sendas lesiones. Ambos volvieron con distintas dolencias luego de la Fecha FIFA de setiembre donde jugaron para la Selección de Francia. De hecho, debido a esto, hubo cierta molestia del club parisino para con el combinado nacional y la Federación Francesa.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo al parte médico informado por PSG, Dembélé padece una “lesión severa en el isquiotibial derecho”, por lo que estará de baja por las próximas seis semanas. Por su parte, Doué también quedó descartado por una “lesión en el gemelo derecho”, que lo alejará de las canchas por las siguientes cuatro semanas.

La alineación titular de PSG ante Atalanta

PSG sale al campo del Parque de los Príncipes con la siguiente alineación: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Bradley Barcola, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia.

¿Dónde ver en vivo PSG vs. Atalanta hoy por la Champions League?

PSG vs. Atalanta se juega hoy miércoles 17 de setiembre por la fase liga de la Champions League 2025-26. El partido comienza a las 2:00 p.m. (hora Perú) y se puede ver en vivo por ESPN 5 (en Argentina por FOX Sports 2) y por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica.

Publicidad

Publicidad

Recordá que hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.