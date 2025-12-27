“Acuerdo total”: los detalles del nuevo convenio entre Alianza Lima y Godoy Cruz por el pase de Alan Cantero

Una de las novelas más atrapantes en el actual mercado de fichajes en el fútbol peruano estaría llegando a su fin. El futuro de Alan Cantero era incierto hasta algunas horas en donde se habría confirmado que continuará defendiendo la camiseta de Alianza Lima. A pesar de algunos rumores que lo llevaban a otros equipos, existe un acuerdo con la directiva de Godoy Cruz para ficharlo.

Alan Cantero llegó a Alianza Lima a modo de préstamo de cara a la temporada 2025 y se hablaba de que su permanencia dependía de una negociación por la compra de su pase a Godoy Cruz. Es más, el equipo argentino descendió a segunda división y se dieron elecciones presidenciales, con lo cual el panorama podría haber sido perjudicial para los intereses de los directivos victorianos.

Hoy la situación cambió y el argentino tiene todo acordado para seguir en La Victoria. “Hay acuerdo total para que Alianza Lima le compre a Godoy Cruz el 80% de la ficha del delantero Alan Cantero, me cuentan desde Perú que sería a cambio de 600 mil dólares aproximadamente, su contrato con los blanquiazules se extenderá 3 años más c/mejora salarial”; informó el periodista Nahuel Ferreira.

Fuente: @nahuelfutbol

Todo listo para que Alan Cantero inicie la pretemporada con Alianza Lima

Así como se acaba de confirmar que finalmente Alan Cantero seguirá jugando en Alianza Lima por las próximas 3 temporadas, también se ha filtrado el dato de que tiene todo listo para volver al Perú e iniciar la pretemporada bajo el mando técnico de Pablo Guede. Es más, la fecha concretada es el próximo sábado 3 de enero a falta de que pueda llegar el documento oficial de su traspaso.

Fuente: @gersoncuba2603

Es de esta manera que los hinchas de Alianza Lima pueden celebrar que uno de sus mejores jugadores de la temporada 2025 se quedará en el equipo. A pesar de haber sufrido algunas lesiones que lo marginaron de los campos de juego, siempre que estuvo disponible marcó la diferencia. Alan Cantero, incluso, anduvo en la mira de Universitario de Deportes y ahora dicho interés ya quedará de lado.

Fuente: @DeporteLibre_

Los números y estadísticas de Alan Cantero durante la temporada 2025

Jugando Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana con la camiseta de Alianza Lima, Alan Cantero completó un total de 32 partidos y sumó 1.768 minutos de competencia. Además, convirtió 5 goles y y registró 5 asistencias. Ahora su estadía en el barrio de Matute se prolongará, a la espera de que pueda meterse en las planificaciones estelares de un nuevo comando técnico que ahora estará liderado por el argentino Pablo Guede.

